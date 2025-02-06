Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty CP Thiên Hà Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 45 Triệu

Mức lương 12 - 45 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 12 - 45 Triệu

- Khảo sát, thẩm định và mở Đại lý mới theo quy định ( Sản phẩm toàn diện về Cửa thép chống cháy, vách chống cháy, cửa thép an toàn căn hộ, cửa thông phòng, cửa chuyên dụng , sản phẩm nội thất…)

- Hướng dẫn, đào tạo về sản phẩm, quy trình cho Đại lý

- Chăm sóc, hỗ trợ Đại lý bán hàng

- Tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời từ HTĐL trong khu vực

- Theo dõi và thu hồi công nợ.

- Thực hiện các công việc khác từ cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên

- Nhanh nhẹn, có kỹ năng kiểm tra giám sát, quản lý .

- Có kỹ năng khảo sát và phân tích thị trường

- Sẵn sàng đi công tác ngoại tỉnh.

- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm về phát triển thị trường, quản lý đại lý thuộc các lĩnh vực: cửa cuốn, cửa kính, nhôm, kính, phụ kiện, ngành hàng nội thất, vật liệu nội, ngoại thất.

Quyền lợi:

Tại Công Ty CP Thiên Hà Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thiên Hà Việt Nam

