Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công Ty CP Thiên Hà Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 45 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng nhân sự Tại Công Ty CP Thiên Hà Việt Nam
Mức lương
12 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự Với Mức Lương 12 - 45 Triệu
- Khảo sát, thẩm định và mở Đại lý mới theo quy định ( Sản phẩm toàn diện về Cửa thép chống cháy, vách chống cháy, cửa thép an toàn căn hộ, cửa thông phòng, cửa chuyên dụng , sản phẩm nội thất…)
- Hướng dẫn, đào tạo về sản phẩm, quy trình cho Đại lý
- Chăm sóc, hỗ trợ Đại lý bán hàng
- Tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời từ HTĐL trong khu vực
- Theo dõi và thu hồi công nợ.
- Thực hiện các công việc khác từ cấp trên.
Với Mức Lương 12 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên
- Nhanh nhẹn, có kỹ năng kiểm tra giám sát, quản lý .
- Có kỹ năng khảo sát và phân tích thị trường
- Sẵn sàng đi công tác ngoại tỉnh.
- Ưu tiên các ứng viên đã có kinh nghiệm về phát triển thị trường, quản lý đại lý thuộc các lĩnh vực: cửa cuốn, cửa kính, nhôm, kính, phụ kiện, ngành hàng nội thất, vật liệu nội, ngoại thất.
Quyền lợi:
Tại Công Ty CP Thiên Hà Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Thiên Hà Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
