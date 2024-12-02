Tuyển Trưởng phòng nhân sự Công ty TNHH Công nghệ sạch Nông nghiệp làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa OCT3A KĐT Handiresco Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, HN, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng nhân sự

- Lập ngân sách nhân sự, lên kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ theo năm, quý, tháng.

- Quản lý quy trình tuyển dụng và tuyển chọn ứng viên

- Chủ trì và phối hợp với các bộ phận/đơn vị liên quan để xây dựng và giám sát thực hiện các quy chế, quy trình, quy định về quản lý nhân sự, tiền lương, chính sách đãi ngộ cho người lao động; các quy chế nội bộ, quy trình làm việc, quy định trong các lĩnh vực liên quan

- Quản lý, điều hành công việc của nhân viên, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của phòng

- Là cầu nối giữa ban lãnh đạo và nhân viên, giúp giải quyết các yêu cầu, khiếu nại hoặc các vấn đề khác xây dựng môi trường làm việc tích cực

- Giám sát và quản lý hệ thống đánh giá và khen thưởng của nhân viên

- Báo cáo Ban Lãnh đạo tình hình nhân sự, đảm bảo tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản trị nguồn nhân lực

- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ chuyên môn: CĐ, ĐH, Cao học chuyên ngành Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan.

Kỹ năng

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trở lên tại vị trí tương đương;

- Có kiến thức chuyên sâu về luật lao động, hệ thống nhân sự và cơ sở dữ liệu

- Có kỹ năng lãnh đạo, lập kế hoạch, xây dựng chiến lược

- Có kỹ năng tổ chức và giám sát công việc

- Khả năng xây dựng và quản lý hiệu quả các mối quan hệ giữa các cá nhân ở tất cả các cấp bậc của Công ty

3. Phẩm chất cá nhân:

+ Nhiệt tình, tâm huyết với công việc

+ Chịu được áp lực cao trong công việc

Tại Công ty TNHH Công nghệ sạch Nông nghiệp Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 18.000.000 – 20.000.000 VNĐ + Thưởng

- Hưởng các chế độ BHXH, BHTN, BHYT theo quy định của Công ty

- Lương tháng 13

- 12 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công nghệ sạch Nông nghiệp

