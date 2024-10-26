Tuyển Trưởng phòng pháp chế CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu

Mức lương 25 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Golden Palace 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế

Chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động của Phòng Pháp chế, gồm:

- Theo dõi, nghiên cứu, cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật để tham mưu, tư vấn, đề xuất cho Ban Giám đốc và các Phòng ban/Bộ phận liên quan đến vấn đề pháp lý.

- Tham mưu, phân tích, cảnh báo những rủi ro pháp lý có thể phát sinh trong quá trình hoạt động của Công ty đối với các lĩnh vực: thương mại, điện năng lượng, nông sản, bất động sản...Đề xuất giải pháp nhằm giảm thiểu rủi ro.

- Đánh giá, phối hợp thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý liên quan đến mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, dự án, đầu tư...trong công ty khi có nhu cầu.

- Tham gia soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch. Kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng...do Công ty ban hành, ký kết.

- Kiểm tra kiểm soát đúng tiến độ và yêu cầu kế hoạch mục tiêu được BGĐ giao phó

- Thực hiện công việc kiểm soát nội bộ nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy trình, quy định, chính sách của công ty.

Tư vấn, thẩm định pháp lý, phối hợp xây dựng các quy chế, quy trình...để đảm bảo vận hành chặt chẽ, phòng ngừa rủi ro.

- Tư vấn, thẩm định pháp lý, khiếu nại, tố cáo, tranh tụng, thu đòi công nợ... đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro.

- Đại diện Công ty tham gia giải quyết những tranh chấp bên trong và ngoài nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty.

- Thực hiện một số công việc và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Quản lý chuyên môn trực tiếp.

2. Công tác quản lý Phòng:

Quản lý nhân sự, tổ chức công việc của Phòng nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của Phòng

Xây dựng kế hoạch mục tiêu, ngân sách hoạt động của Phòng. Thực hiện theo dõi, đánh giá mục tiêu, ngân sách và trình điều chỉnh phù hợp theo định kỳ và phát sinh.

Xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân sự của Phòng.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

Thời gian và địa điểm

- Thời gian: 8h00 - 17h00 thứ 2 - thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần

- Địa điểm: Tầng 3, Tháp A Golden palace, 99 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Luật

- Có từ 3 năm vị trí tương đương.

- Đặc biệt có kinh nghiệm trong các mảng M&A dự án BĐS, thẩm định dự án,... và công việc pháp chế nội bộ

- Có kiến thức chuyên sâu về luật pháp Việt Nam

- Nhanh nhẹn, trung thực, nhiệt tình

- Kỹ năng giao tiếp tốt, có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực cao

- Ưu tiên các ứng viên sinh năm từ 1993 trở về trước (1993, 1992,1991,...)

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

- Thu nhập: 25 - 35 triệu/tháng (Lương cứng + phụ cấp + Lương hiệu suất)

- Du lịch, Teambuilding hàng năm.

- Thưởng OKRs, thưởng cuối năm tối thiểu 1 tháng lương trở lên. Thưởng các ngày lễ tết (30/4, 1/5, tết dương lịch), các Chương trình 8/3, 20/10 cho chị em Phụ nữ, Tết thiếu nhi 1/6 và trung thu cho con em cán bộ nhân viên công ty.

- Các chế độ phép, nghỉ lễ, thêm giờ theo đúng quy định của Pháp luật.

- Đóng bảo BHXH, BHYT, BHTNLĐ, BHTN ngay sau thời gian thử việc được ký HĐLĐ chính thức, đúng theo quy định Pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÀNH NAM

