Tuyển Trưởng phòng pháp chế Navigos Search làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 2,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng pháp chế Tại Navigos Search
- Hà Nội: Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng pháp chế Với Mức Lương 1,500 - 2,000 USD
- Tạo mẫu hợp đồng/thỏa thuận mẫu phù hợp với từng hoạt động của công ty. Rà soát và kiểm tra các HD của công ty trước khi ký kết
- Nghiên cứu các trường hợp thực tế và các rủi ro tiềm ẩn có khả năng ảnh hưởng đến lợi ích của công ty và đề xuất giải pháp
- Nghiên cứu quy định, trường hợp thực tế hỗ trợ công việc tư vấn pháp lý về mặt hoạt động dưới sự chỉ đạo của cấp trên
- Nhận và báo cáo lên cấp trên các Thông báo, Công bố của các cơ quan như: Sở Công thương, Cục cạnh tranh & bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị tư vấn Luật,....
- Làm việc với các cơ quan như: Sở Công thương, Cục cạnh tranh & bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị tư vấn Luật,…
- Công tác pháp chế bên ngoài :
+ Liên hệ bên Luật về các vấn đề pháp lý chung của công ty, phụ trách các vấn đề liên quan nghị định 40
+ Xử lý các khiếu nại, ý kiến liên quan đến Kế hoạch trả thưởng, Quy tắc hoạt động và Nghị định 40.
+ Đăng ký, thông báo và báo cáo chương trình khuyến mại
+ Lập báo cáo tháng, giữa năm và hàng năm
+ Làm việc với đoàn thanh tra sở ban ngành tại các tỉnh thành khi có yêu cầu
+ Theo dõi, tiến hành thủ tục cần thiết và quản lý hệ thống hồ sơ pháp lý của công ty : Sửa đổi bổ sung giấy phép, công bố sản phẩm, đăng ký tổ chức sự kiện ....liên quan đến hoạt động của công ty
- Các công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo
