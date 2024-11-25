Tuyển Quản lý kinh doanh Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 40 - 50 Triệu

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
Quản lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Mức lương
40 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 5 Lê Duẩn, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 40 - 50 Triệu

- Đánh giá và phân tích kết quả kinh doanh các dòng hàng trang sức: doanh số, giá bán, vòng quay sản phẩm, giá trị TB bán,... để đưa ra các đề xuất, biện pháp khác để thúc đẩy HĐKD, cạnh tranh đối thủ.
- Chịu trách nhiệm phát triển kinh doanh mảng trang sức trên toàn hệ thống.
- Cùng các Bộ phận xây dựng khoán doanh số, phân bổ khoán chi tiết, theo dõi việc hoàn thành tiến độ, kiểm soát chi phí hoạt động của ngành hàng tại các đơn vị kinh doanh
- Phối hợp với các Khối Marketing, Bán lẻ đề xuất các chính sách thúc đẩy kinh doanh, chương trình khuyến mãi cho các dòng hàng trang sức
- Cập nhật xu hướng mẫu mã thị trường, cải tiến các dòng sản phẩm hiện tại.
- Phân tích chỉ tiêu kinh doanh theo sản phẩm, khách hàng/ dòng hàng đối với hệ thống bán lẻ để có giải pháp thúc đẩy kinh doanh cho mặt hàng doanh số thấp không đạt chỉ tiêu, khu vực yếu kém chưa tiếp cận được.
- Lên ý tưởng và phối hợp với bộ phận Thiết kế đưa ra concept các BST mới.
- Các công việc phát sinh theo chỉ đạo của BLĐ

Với Mức Lương 40 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành: Kinh tế, quản trị kinh doanh và các ngành liên quan khác
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên làm việc ở vị trí tương đương.
- Ngoại hình ưa nhìn
- Hoạch định chiến lược kinh doanh
- Năng lực quản lý
- Kỹ năng lãnh đạo, tổ chức, điều hành
- Xây dựng và phát triển hệ thống kinh doanh
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phám
- Ưu tiên ứng viên có kiến thức ngành hàng bán lẻ, vàng bạc đá quý.

Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1/Mức lương: 40 - 50 triệu
Lương thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm thực tế của ứng viên và các loại phụ cấp theo yêu cầu công việc...;
Lương tháng 13 bằng từ 1-5 tháng lương thỏa thuận.
2/Thưởng:
Thưởng định kỳ theo kết quả kinh doanh chung của Tập đoàn theo quý và theo năm;
Thưởng đột xuất theo chương trình chung của Tập đoàn;
Thưởng đột xuất theo thành tích đặc biệt và hoặc các sáng kiến cải tiến trong công việc.
3/Chế độ đãi ngộ khác:
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi cơ bản theo quy định của nhà nước ngay sau kết thúc thời gian thử việc bao gồm BHXH, BHYT, BHTN, chế độ Khám sức khỏe định kỳ...;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi động viên cho bản thân và người thân theo quy định chung của Tập đoàn như Chế độ thăm hỏi; Mừng các ngày lễ trong năm; Mừng ngày thành lập Tập đoàn; Hiếu - hỉ...;
Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi nâng cao (dành cho cấp quản lý) như: Mừng danh hiệu quản lý cuối năm, Bảo hiểm sức khỏe cho bản thân và người thân; Chăm sóc sức khỏe (tập thể thao, tập gym...); Hỗ trợ đi lại; Hỗ trợ mua sắm và sử dụng dịch vụ ưu đãi;
Được tham gia các hoạt động ngoại khóa, văn hóa đoàn thể hấp dẫn dành cho CBNV;
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, nhân văn, văn hóa và thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà DOJI Tower - Số 5 đường Lê Duẩn - Ba Đình - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

