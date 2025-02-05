Tuyển Trưởng phòng tài chính Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,700 - 2,100 USD

- Tổ chức, điểu hành các buổi livestream trực tuyến bán hàng trên các sàn TMĐT và các kênh bán hàng online của brand.

- Triển khai quy trình vận hành kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT).

- Đề xuất các chương trình khuyến mãi, các hoạt động truyền thông, … nhằm gia tăng lượng khách hàng truy cập và mua sắm.

- Điều phối, kiểm soát toàn bộ vận hành của các trang TMĐT bao gồm website, fanpage của nhãn hàng và cửa hàng trực tuyến trên các trang TMĐT

- Đàm phán, hợp tác, đề xuất các chương trình khuyến mãi với các đối tác TMĐT để mở rộng hoạt động và tăng doanh số bán hàng online trên các website TMĐT

- Tổ chức, phân công, hướng dẫn và giám sát nhân viên cho việc lên kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả của các hoạt động đảm bảo hoạt động kinh doanh TMĐT được vận hành tốt, đúng tiến độ.

- Theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch, chương trình khuyến mãi, marketing.