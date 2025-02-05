Tuyển Trưởng phòng tài chính Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,700 - 2,100 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Vifon
- Hồ Chí Minh: 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM
Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 1,700 - 2,100 USD
- Tổ chức, điểu hành các buổi livestream trực tuyến bán hàng trên các sàn TMĐT và các kênh bán hàng online của brand.
- Triển khai quy trình vận hành kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT).
- Đề xuất các chương trình khuyến mãi, các hoạt động truyền thông, … nhằm gia tăng lượng khách hàng truy cập và mua sắm.
- Điều phối, kiểm soát toàn bộ vận hành của các trang TMĐT bao gồm website, fanpage của nhãn hàng và cửa hàng trực tuyến trên các trang TMĐT
- Đàm phán, hợp tác, đề xuất các chương trình khuyến mãi với các đối tác TMĐT để mở rộng hoạt động và tăng doanh số bán hàng online trên các website TMĐT
- Tổ chức, phân công, hướng dẫn và giám sát nhân viên cho việc lên kế hoạch, triển khai và đánh giá kết quả của các hoạt động đảm bảo hoạt động kinh doanh TMĐT được vận hành tốt, đúng tiến độ.
- Theo dõi, đánh giá hiệu quả của từng chiến dịch, chương trình khuyến mãi, marketing.
Với Mức Lương 1,700 - 2,100 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Vifon Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vifon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
