Tuyển Trưởng phòng tài chính CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG làm việc tại Bình Dương thu nhập 17 - 23 Triệu

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Đường Trương Văn Vĩnh, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương, Thị xã Dĩ An

- Quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát công việc của các nhân viên trong bộ phận.

- Làm hồ sơ tạm ứng, quyết toán hợp đồng bán ra, theo dõi công nợ bán ra.

- Nhận hóa đơn mua hàng, kiểm tra, đối chiếu, trình thanh toán theo quy định, theo dõi công nợ mua vào.

- Theo dõi các khoản vay, cho vay.

- Theo dõi các khoản đầu tư, xây dựng.

- Làm hồ sơ tạm ứng, quyếttoán hợp đồng bán ra.

- Cập nhật bảng Kế hoạch tài chính đề xuất kế hoạch thu – chi hàng tuần.

- Phụ trách kiểm tra hồ sơ ngân hàng.

- Quản lý chứng từ thu – chi tiền mặt.

- Thực hiện các báo cáo và công việc theo yêu cầu của BGĐ.

- Trình độ: Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học chuyên ngành kế toán, kiểm toán

- Kinh nghiệm: có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp/ trưởng/ phó phòng tài chính kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất.

- Có kiến thức sâu rộng về tài chính, kế toán

- Am hiểu pháp luật, các quy định của nhà nước liên quan đến công tác tài chính kế toán.

- Trách nhiệm, cẩn thận, bảo mật, có khả năng chịu áp lực cao trong công việc, năng động và linh hoạt trong việc xử lý vấn đề.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Năng động, có trách nhiệm, độc lập trong công việc, có khả năng học hỏi nhanh.

- Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, giám sát công việc,

- Kỹ năng thu thập, tổng hợp và phân tích thông tin và lập báo cáo.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN AN PHÁT CƯỜNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận theo năng lực .

- Công ty hỗ trợ cơm trưa .

- Được tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo qui định.

- Được cấp phát dụng cụ làm việc và đồ BHLĐ nếu có theo từng vị trí công việc đảm nhiệm

- Các hoạt động của Công đoàn: hiếu, hỷ, sinh nhật, văn hóa văn nghệ, thể thao,......

- Được phát triển nghề nghiệp với chính sách đào tạo nội bộ (chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng) và đào tạo bên ngoài.

- Được trân trọng giá trị cá nhân với các giải thưởng, chính sách đãi ngộ.

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, chuyên nghiệp.

