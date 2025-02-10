Tuyển Trưởng phòng tài chính HOANG KHOI GROUP làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 8A Nguyễn Văn Trỗi, phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

1. Hoạch định tài chính

Cung cấp các thông tin phân tích kết quả kinh doanh/ dự báo của Tổng công ty/CTTV/Chi nhánh

Tổ chức xây dựng kế hoạch tài chính công ty.

Phân tích mục tiêu và tình hình tài chính công ty để xác định chiến lược sử dụng nguồn vốn.

2. Nhân vốn

Lập và quản trị các kế hoạch sử dụng vốn, dòng tiền nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của Tổng công ty/CTTV/Chi nhánh.

Tư vấn, xây dựng các chính sách vận hành sản xuất kinh doanh đảm bảo kiểm soát rủi ro trong vận hành và tối ưu hóa lợi nhuận.

Xem xét và quyết định các giao dịch tài chính nhằm tối ưu hóa chi phí – lợi nhuận.

Tổ chức triển khai công tác huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau (các công ty tài chính, các nhân...).

Tổ chức huy động vốn từ CTTV, công ty con, công ty liên kết. Làm việc với đại diện vốn và BLĐ công ty con/ công ty liên kết để thống nhất kế hoạch và phương án huy động vốn.

Tổ chức triển khai điều tiết tổng thể về nguồn vốn, tài chính trên Tập đoàn.

Chỉ đạo kế hoạch và công tác chuẩn bị hồ sơ giải ngân thanh toán các khoản nợ gốc và lãi.

Thẩm định và đề xuất chuyển tiền thực hiện các dự án theo sự phân công của cấp trên.

Kết nối giữa Đại diện vốn/ BLĐ CTTV/ Phòng TCKT CTTV để triển khai các công việc liên quan đến thanh toán, dòng tiền.

4. Đầu tư tài chính

Căn cứ vào đặc trưng ngành nghề và mô hình kinh doanh công ty để xác định chiến lược dòng tiền.

Phân tích các yếu tố vĩ mô và dự báo các biến động tài chính để có nhận định về xu hướng và rủi ro.

Phân tích các chỉ số tài chính của ngành, của Công ty, đánh giá trên mục tiêu chiến lược của Công ty, báo cáo và tham mưu cho Ban giám đốc để thực thi chiến lược

Lập và quản trị các kế hoạch sử dụng vốn, dòng tiền nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của Tổng công ty

5. Định giá doanh nghiệp

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán/ Tài chính/ Kiểm toán.

Có ít nhất từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc cho các Công ty/ Tập đoàn là chủ đầu tư phát triển các dự án Bất động sản.

Trung thực, chủ động, đam mê công việc và có mục tiêu gắn bó lâu dài với Công ty.

Kiến thức: Nắm vững kiến thức chuyên môn về tài chính kế toán.

Có kiến thức về kinh tế thị trường, phân tích kinh tế và thông tin kinh tế.

Am hiểu luật kế toán và các chế độ, chuẩn mực kế toán theo quy định pháp luật hiện hành.

Hiểu biết về quản lý dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Nắm vững luật doanh nghiệp, quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính, kiểm toán.

Hiểu biết và có kinh nghiệm về IPO.

Kỹ năng: Có tư duy phân tích, tổng hợp tốt; bao quát và hiểu toàn bộ hệ thống

Khả năng: Lập kế hoạch, lập báo cáo tốt, quản lý nhân sự, đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự.

Khả năng huy động vốn và gầy dựng mạng lưới các đối tác chiến lược trong lĩnh vực tài chính.

Khả năng quan sát, tổng hợp, phân tích dữ liệu tài chính. Kỹ năng xử lý số liệu, thống kê, phân tích, định lượng, tổng hợp, tính toán, dự báo, đánh giá và lập cáo cáo

Tại HOANG KHOI GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên. (từ 20 triệu - 40 triệu)

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ /tết, lương tháng 13

Chế độ đãi ngộ khác: May Áo sơ mi Đồng phục, Du lịch, đào tạo, thưởng KPI, các Chính sách mua hàng ưu đãi nội bộ.

Nghỉ phép năm theo quy định pháp luật.

Du Lịch hằng năm, tham gia các hoạt động xã hội, ngoại khóa do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HOANG KHOI GROUP

