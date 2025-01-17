Tuyển Trưởng phòng tài chính Vinh Tan 1 Power Company Limited làm việc tại Bình Thuận thu nhập Thỏa thuận

Vinh Tan 1 Power Company Limited
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Vinh Tan 1 Power Company Limited

Trưởng phòng tài chính

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng phòng tài chính Tại Vinh Tan 1 Power Company Limited

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bình Thuận: Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 1, Tuy Phong, Bình Thuận

Mô Tả Công Việc Trưởng phòng tài chính Với Mức Lương Thỏa thuận

1.负责公司行政固定资产实物管理，建立记录资产接收、分发、盘点、清查等情况的台账 Phụ trách quản lý tài sản cố định, vật tư văn phòng của Công ty, và lập sổ cái để ghi chép việc tiếp nhận, phân phát, kiểm kê và kiểm tra tài sản；
2.负责行政物资低值易耗品、劳保用品管理，日常行政物资立项、采购，建立记录接收、分发、盘点等情况的台账 Phụ trách quản lý vật tư tiêu hao giá trị thấp và đồ bảo hộ lao động, lập phương án mua sắm vật tư văn phòng và lập sổ cái để ghi chép việc tiếp nhận, phân phát, kiểm kê và kiểm tra vật tư；
3.负责办公室、生活区管理，接收、跟踪、落实报修情况 Phụ trách quản lý văn phòng và khu ktx, tiếp nhận, theo dõi tình hình thực hiện sữa chữa các trang thiết bị；
4.负责公司各项文件越南语/中文翻译、口译 Phụ trách dịch văn bản và khẩu ngữ Việt-Trung；
5.协助公司后勤事务、外事管理、员工工作许可、签证办理、护照保管等工作 Hỗ trợ công tác quản lý hậu cần, đối ngoại, giấy phép lao động, visa, hộ chiếu của nhân viên；
6.完成领导交办的其它工作 Hoàn thành các công việc khác được giao。

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1.企业管理、语言学等相关专业大学本科及以上学历 Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản trị doanh nghiệp, ngoại ngữ；
2.2年及以上行政后勤管理、中文/越南语翻译工作或电力企业生产技术管理专业工作经历 Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý hành chính, hậu cần, phiên dịch Việt-Trung hoặc lĩnh vực quản lý kỹ thuật sản xuất nhà máy điện；

Tại Vinh Tan 1 Power Company Limited Thì Được Hưởng Những Gì

Khác
Theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vinh Tan 1 Power Company Limited

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vinh Tan 1 Power Company Limited

Vinh Tan 1 Power Company Limited

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Nhà máy nhiệt điện BOT Vĩnh Tân 1, thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

