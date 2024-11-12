Tuyển Tư vấn du học Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 68 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, Quận 2

Mô Tả Công Việc Tư vấn du học Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Lập kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyển sinh; Chịu trách nhiệm giám sát và thúc đẩy hoạt động kinh doanh của phòng.

Quản lý, xây dựng và phát triển đội nhóm tuyển sinh.

Tư vấn và chăm sóc học viên; Hỗ trợ nhân viên tư vấn, chốt sales.

Tạo các mối quan hệ với các đối tác (Agency, Đại Học, THPT...) nhằm tăng hiệu quả tư vấn và đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh đề ra.

Luôn cập nhật thông tin từ thị trường, nhanh chóng nắm bắt thị hiếu và nhu cầu của khách hàng.

Gặp gỡ đại diện trường và tổ chức giáo dục, tham dự các buổi training; đi công tác trong nước và nước ngoài khi được giao.

Phối hợp với các phòng ban liên quan để đảm bảo quá trình tư vấn đạt hiệu quả tốt.

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm Quản lý, có kinh nghiệm trong mảng tuyển sinh du học là 1 lợi thế.

Có kiến thức về tư vấn, kinh doanh, kiến thức về du học các thị trường công ty đang cung cấp dịch vụ.

Thành thạo tiếng Anh với 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ tốt

Giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình, đàm phán, thuyết phục.

Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thương lượng mức lương phù hợp với năng lực.

Tham gia đầy đủ BHXH-BHYT-BHTN theo quy định Nhà nước.

Nghỉ phép hưởng lương tối đa mỗi tháng 1 ngày.

Nghỉ hưởng lương vào các ngày Quốc Lễ và Tết Việt Nam.

Thưởng bằng tiền hoặc hiện vật từ quỹ công đoàn các dịp Quốc Lễ, Sinh nhật, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch.

Lương tháng 13 tính nguyên lương khi làm đủ từ 12 tháng trở lên.

Học bổng cho các chương trình đào tạo của QTS Australia (85% Khóa học QTS English và khóa học QTS Diploma cho bản thân và học bổng ưu đãi cho người thân ruột thịt).

Môi trường làm việc theo văn hóa hợp tác, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau vì mục tiêu mang lại trải nghiệm và lợi ích tốt nhất cho khách hàng.

Ban lãnh đạo xem nhân viên là trọng tâm, tôn trọng và trao quyền.

Thời gian làm việc: 8h30 - 17h15 (7,5h/ngày) Thứ 2 - thứ 6.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Giải Pháp Đào Tạo Chất Lượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin