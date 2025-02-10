Tuyển Truyền thông nội bộ Công ty TNHH MathExpress làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà nhà Audi, Số 8 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Truyền thông nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Đầu mục công việc chính (80%):

Lên ý tưởng, lập kế hoạch và phối hợp với các nhân sự/team liên quan để tổ chức sự kiện online hoặc offline dành cho khách hàng và nội bộ.

Lên kế hoạch, yêu cầu nội dung và phối hợp với nhân sự nội dung và thiết kế để đảm bảo ấn phẩm, nội dung truyền thông cho sự kiện (tới khách hàng hoặc nội bộ).

Các công tác liên quan tới: Xây dựng, đề xuất, quản lý ngân sách, tổ chức mua sắm/sản xuất/thi công và thực hiện các thủ tục nghiệm thu, thanh toán.

Đầu mục công việc khác (20%):

Đặt hàng, giám sát sản xuất, thi công và trang bị ấn phẩm, vật phẩm, quà tặng phục vụ hoạt động quảng cáo và truyền thông tại các cơ sở đào tạo của Công ty.

Các đầu việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng – trên 1 năm ở vị trí liên quan.

Từng chạy sự kiện, có thể lập kế hoạch, dự trù ngân sách, quản lý sự kiện quy mô nhỏ (online và/hoặc offline).

Có hiểu biết cơ bản về vật liệu, in ấn, quy trình sản xuất quà tặng, vật phẩm truyền thông là một lợi thế nhưng không bắt buộc.

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế biên tập hình ảnh, video (Canva, Capcut hoặc Photoshop, Illustrator) ở mức cơ bản.

Cẩn thận, cầu thị, chủ động tìm phương án và đề xuất các phương án khả thi để hoàn thành công việc.

Có kinh nghiệm làm việc trong mảng giáo dục và đào tạo là một lợi thế nhưng không bắt buộc.

Tại Công ty TNHH MathExpress Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 9.000.000đ – 11.000.000đ

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật Lao động (BHXH, BHYT, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, khám sức khỏe, sinh nhật, lương thưởng, nghỉ phép, Lễ tết...)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty.

Được làm việc trong môi trường GenZ năng động, chuyên nghiệp và thân thiện, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MathExpress

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin