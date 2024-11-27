Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUYỀN THÔNG IDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Lương Yên, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Phối hợp cùng Account, Content để họp và nhận brief từ khách hàng về dự án.

Cùng lên ý tưởng về nội dung, hình ảnh và concept cho từng Sự kiện/ Dự án.

Dựa trên brief chi tiết từ Account, team leader để lên ý tưởng các phương án thiết kế 3D cho sân khấu, photo booth, cổng chào, gian hàng, triển lãm...

Phối hợp với team sản xuất trong quá trình thiết kế để sản phẩm có tinh ứng dụng cao và chi phí phù hợp ngân sách của từng dự án.

Hoàn thiện sản phẩm sau khi khách hàng chốt phương án thiết kế.

Bóc tách sơ bộ và bóc tách chi tiết thiết kế để thực hiện thi công sản xuất.

Phối hợp cùng bộ phận 2D adapt sân khấu, photobooth, visual Led, visual sự kiện...

Các công việc khác được giao

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ nữ.

Tuổi dưới 36

Sử dụng thông thạo 3D Max/ Sketch up, Vray, AutoCAD. Có khả năng sketch tay ý tưởng.

Đam mê thiết kế, sáng tạo & có khiếu thẩm mỹ hiện đại.

Có khả năng đưa ra các ý tưởng cho các mẫu thiết kế.

Có kiến thức về thiết kế in ấn.

Cập nhật xu hướng thiết kế mới của thế giới.

Chịu áp lực công việc tốt và làm việc nhóm tốt.

Có tinh thần trách nhiệm cao, tuân thủ công việc theo deadline.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TRUYỀN THÔNG IDS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Thưởng các ngày lễ, tết

Chế độ BHXH và các chế độ khác theo quy định của Luật Lao động

