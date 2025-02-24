Tuyển Truyền thông Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Vega Corporation
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
Vega Corporation

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Vega Corporation

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

Triển khai và thực hiện các hoạt động ngăn ngừa, xử lý khủng hoảng
Xây dựng quy trình, kiểm duyệt kịch bản định hướng dư luận
Tổ chức triển khai, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện các công việc theo kịch bản xử lý khủng hoảng sau khi đã được phê duyệt
Các công việc khác của bộ phận theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên:
Có mối quan hệ rộng với các cơ quan thông tấn, báo đài, và các đơn vị hữu quan
Tốt nghiệp chuyên ngành: Marketing, truyền thông, báo chí

Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vega Corporation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vega Corporation

Vega Corporation

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 804, Tòa nhà VET, 98 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

