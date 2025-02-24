Tuyển Truyền thông Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại Vega Corporation
Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 106 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương 6 - 10 Triệu
Triển khai và thực hiện các hoạt động ngăn ngừa, xử lý khủng hoảng
Xây dựng quy trình, kiểm duyệt kịch bản định hướng dư luận
Tổ chức triển khai, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện các công việc theo kịch bản xử lý khủng hoảng sau khi đã được phê duyệt
Các công việc khác của bộ phận theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên:
Có mối quan hệ rộng với các cơ quan thông tấn, báo đài, và các đơn vị hữu quan
Tốt nghiệp chuyên ngành: Marketing, truyền thông, báo chí
Tại Vega Corporation Thì Được Hưởng Những Gì
