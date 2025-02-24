Tuyển Truyền thông Vega Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 10 Triệu

Triển khai và thực hiện các hoạt động ngăn ngừa, xử lý khủng hoảng

Xây dựng quy trình, kiểm duyệt kịch bản định hướng dư luận

Tổ chức triển khai, phối hợp và kiểm soát việc thực hiện các công việc theo kịch bản xử lý khủng hoảng sau khi đã được phê duyệt

Các công việc khác của bộ phận theo chỉ đạo của Trưởng bộ phận