Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SHINE INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 213 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.

Quản lý tài khoản đầu tư của Sếp

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing.

Quản lý công tác bán sách, bán khóa học.

Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để tạo ra nội dung phù hợp và hiệu quả.

Tham gia làm nội dung theo hướng dẫn để quay video podcast.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, đầu tư hoặc background tốt về tài chính để viết content liên quan.

Có khả năng viết lách tốt, có hiểu biết tốt về Social Media

Ưu tiên có khả năng MC, live stream về chủ đề tài chính.

Biết sử dụng các phần mềm như Canva, Capcut…

Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng mạng xã hội (Facebook, tiktok Instagram, YouTube,...)

Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.

Sáng tạo, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SHINE INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Được đào tạo và hướng dẫn chi tiết về tài chính đầu tư và Marketing

Được dẫn dắt để trở thành quản lý trong tương lai, thu nhập cao.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SHINE INVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin