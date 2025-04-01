Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SHINE INVEST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SHINE INVEST
Ngày đăng tuyển: 01/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/05/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SHINE INVEST

Truyền thông

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SHINE INVEST

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 213 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Quận 3

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.
Quản lý tài khoản đầu tư của Sếp
Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing.
Quản lý công tác bán sách, bán khóa học.
Nghiên cứu và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để tạo ra nội dung phù hợp và hiệu quả.
Tham gia làm nội dung theo hướng dẫn để quay video podcast.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, đầu tư hoặc background tốt về tài chính để viết content liên quan.
Có khả năng viết lách tốt, có hiểu biết tốt về Social Media
Ưu tiên có khả năng MC, live stream về chủ đề tài chính.
Biết sử dụng các phần mềm như Canva, Capcut…
Có kinh nghiệm làm việc với các nền tảng mạng xã hội (Facebook, tiktok Instagram, YouTube,...)
Có khả năng quản lý thời gian và sắp xếp công việc hiệu quả.
Sáng tạo, năng động, nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SHINE INVEST Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.
Được đào tạo và hướng dẫn chi tiết về tài chính đầu tư và Marketing
Được dẫn dắt để trở thành quản lý trong tương lai, thu nhập cao.
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch.
Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SHINE INVEST

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ SHINE INVEST

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 540/24 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

