Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
Ngày đăng tuyển: 18/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/05/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

Truyền thông

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 140

- 142 Đường số 2, KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc chuyên môn về PR Truyền Thông và Social
Nghiên cứu xu hướng truyền thông, lựa chọn, đề xuất các kênh truyền thông phù hợp với định hướng, văn hóa công ty và phù hợp với từng sự kiện.
Phụ trách xây dựng phong trào, truyền thông nội bộ của công ty
Biên tập kịch bản nội dung Video/Clip quảng bá sản phẩm
Brainstorming cùng team Branding xây dựng những kịch bản sáng tạo
Phụ trách và duy trì mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, báo chí
Lập kế hoạch tổ chức và truyền thông cho webinar, event, workshop,...
Tham gia vào quá trình quay, dựng TVC, Clip,...
Phân tích kết quả của các chiến dịch PR và chuẩn bị báo cáo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ năng viết, tạo nội dung, lên kịch bản, và kế hoạch
Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời cả bằng văn bản và lời nói
Xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, làm việc theo nhóm.
Tính tình hòa đồng, cầu tiến, trung thực, hòa đồng, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.
Yêu thích văn hóa công ty: “Không trách chiếc ly sao chỉ còn một nửa, mà cảm thấy may mắn khi chiếc ly đã đầy được một nửa”.
Có nhiều ý tưởng sáng tạo, viết bài PR, tư duy tổng hợp và phân tích tốt
Từng làm trong môi trường Start Up, lĩnh vực công nghệ, bán hàng B2B, báo chí, truyền thông, social content là một lợi thế.
Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: thoả thuận
Được đào tạo và phát triển toàn bộ kỹ năng Marketing (không chỉ riêng PR Truyền thông)
Được trả lương đủ và đúng hạn dù có muốn nhận hay không, lương thì deal thẳng thắn
Môi trường làm việc 9x năng động, sáng tạo
Hướng dẫn tận tình, góp ý thẳng thắn
Được thưởng KPI, thưởng cuối năm dù muốn hay không vẫn bị nhận
Được hỏi thăm sức khỏe mỗi khi trễ Deadline
Được hướng dẫn về quy trình và kiến thức về Marketing để trở thành Full_Stack_Marketer
Được hướng dẫn sử dụng các công cụ sáng tạo của Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effect)
Có laptop

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 140 -142 Đường số 2, Khu nhà ở Vạn Phúc 1, phường Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM

