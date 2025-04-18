Tuyển Truyền thông CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Truyền thông Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
- Hồ Chí Minh: 140
- 142 Đường số 2, KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Truyền thông Với Mức Lương Thỏa thuận
Làm việc chuyên môn về PR Truyền Thông và Social
Nghiên cứu xu hướng truyền thông, lựa chọn, đề xuất các kênh truyền thông phù hợp với định hướng, văn hóa công ty và phù hợp với từng sự kiện.
Phụ trách xây dựng phong trào, truyền thông nội bộ của công ty
Biên tập kịch bản nội dung Video/Clip quảng bá sản phẩm
Brainstorming cùng team Branding xây dựng những kịch bản sáng tạo
Phụ trách và duy trì mối quan hệ với các cơ quan truyền thông, báo chí
Lập kế hoạch tổ chức và truyền thông cho webinar, event, workshop,...
Tham gia vào quá trình quay, dựng TVC, Clip,...
Phân tích kết quả của các chiến dịch PR và chuẩn bị báo cáo
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp tuyệt vời cả bằng văn bản và lời nói
Xây dựng mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng
Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc, nhiệt tình sáng tạo trong công việc, làm việc theo nhóm.
Tính tình hòa đồng, cầu tiến, trung thực, hòa đồng, nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.
Yêu thích văn hóa công ty: “Không trách chiếc ly sao chỉ còn một nửa, mà cảm thấy may mắn khi chiếc ly đã đầy được một nửa”.
Có nhiều ý tưởng sáng tạo, viết bài PR, tư duy tổng hợp và phân tích tốt
Từng làm trong môi trường Start Up, lĩnh vực công nghệ, bán hàng B2B, báo chí, truyền thông, social content là một lợi thế.
Kinh nghiệm ít nhất 6 tháng ở vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo và phát triển toàn bộ kỹ năng Marketing (không chỉ riêng PR Truyền thông)
Được trả lương đủ và đúng hạn dù có muốn nhận hay không, lương thì deal thẳng thắn
Môi trường làm việc 9x năng động, sáng tạo
Hướng dẫn tận tình, góp ý thẳng thắn
Được thưởng KPI, thưởng cuối năm dù muốn hay không vẫn bị nhận
Được hỏi thăm sức khỏe mỗi khi trễ Deadline
Được hướng dẫn về quy trình và kiến thức về Marketing để trở thành Full_Stack_Marketer
Được hướng dẫn sử dụng các công cụ sáng tạo của Adobe (Photoshop, Illustrator, Premiere, After Effect)
Có laptop
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIHAT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
