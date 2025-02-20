Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 48 Triệu

Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 48 Triệu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Tâm
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Tâm

Tư vấn bảo hiểm

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tư vấn bảo hiểm Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Tâm

Mức lương
15 - 48 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 25B Trần Cao Vân, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Tư vấn bảo hiểm Với Mức Lương 15 - 48 Triệu

Tư vấn và thiết kế giải pháp tài chính phù hợp để hoàn thiện kế hoạch tương lai của khách hàng: Hưu trí, dự phòng rủi ro, du lịch, đầu tư, du học,...
Chăm sóc, hỗ trợ toàn diện về thủ tục hợp đồng, giải đáp thắc mắc, khiếu nại và các thông tin cần thiết, nhằm duy trì các mối quan hệ và xây dựng uy tín, thương hiệu một nhà tư vấn chuyên nghiệp.
Thực hiện báo cáo kinh doanh cá nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả bán hàng. Tích cực tham gia các hoạt động đào tạo, huấn luyện khi có yêu cầu.
Xử lý các khiếu nại và yêu cầu của khách hàng theo sự hướng dẫn của công ty để đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương 15 - 48 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi từ 24 - 39 Tuổi
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học.
Có kinh nghiệm sales ở các lĩnh vực tương đương là một lợi thế
Ngoại hình ưa nhìn, tác phong chuyên nghiệp, năng động, nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi, cầu tiến trong sự nghiệp.

Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Tâm Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP TRUNG BÌNH 48 TRIỆU ĐỒNG dựa vào năng lực của chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân:
THU NHẬP TRUNG BÌNH 48 TRIỆU ĐỒNG
Trợ cấp kinh doanh và hỗ trợ hoạt động từ 15 TRIỆU ĐỒNG/tháng.
từ 15 TRIỆU ĐỒNG/tháng.
Hoa hồng bảo hiểm cạnh tranh so với thị trường.
Hoa hồng bảo hiểm
Các khoản thưởng tháng, thưởng quý, thưởng năm.
Được tham gia chương trình đào tạo chuyên sâu toàn diện, đảm bảo kiến thức nền tảng cho sự thăng tiến từ PruPlanner trở thành Phó Phòng/Trưởng Phòng Kinh Doanh/Giám Đốc Ban.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; cơ sở vật chất hiện đại.
Trải nghiệm những sự kiện, chuyến du lịch trong và ngoài nước dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Tâm

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Tâm

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Tâm

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 45 Huỳnh Tịnh Của, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-tu-van-bao-hiem-thu-nhap-15-48-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job315474
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 29/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 28/06/2025
Lào Cai Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Lào Cai Phú Thọ Yên Bái Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 07/06/2025
An Giang Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 7 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 20 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP GIÁO DỤC ASC
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIETJET AIR
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng VIETJET AIR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VIETJET AIR
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 29/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 28/06/2025
Lào Cai Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 23/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Lào Cai thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Lào Cai Phú Thọ Yên Bái Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hưng Yên Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
Hạn nộp: 13/06/2025
Hải Phòng Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm JobsGO Recruit
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
JobsGO Recruit
Hạn nộp: 13/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 07/06/2025
An Giang Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
Hạn nộp: 07/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu JobsGO Recruit
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 4 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
4 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Bảo Việt Life Pro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 45 Triệu Bảo Việt Life Pro
8 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ SUN LIFE VIỆT NAM
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Nous By Sunlife làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 18 Triệu Nous By Sunlife
12 - 18 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Team AIA Exchange) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ AIA (Team AIA Exchange)
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 20 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
5 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH BHTN Sun Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu Công Ty TNHH BHTN Sun Life Việt Nam
16 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 30 Triệu Kênh Nous By Sunlife - Sunlife Việt Nam
23 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 21 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
11 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI-ICHI VIỆT NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP.HCM (HDBANK)
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Bamboo Airways - Công Ty Cổ Phần Hàng Không Tre Việt
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Chailease International Leasing Co., Ltd. (Head Office) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chailease International Leasing Co., Ltd. (Head Office)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty Cổ Phần Bellsystem24 Việt Nam (HO) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Bellsystem24 Việt Nam (HO)
6 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Tâm làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 48 Triệu Công Ty TNHH Một Thành Viên Hiệp Tâm
15 - 48 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,000 - 1,500 USD MB Ageas Life Insurance Company Limited
1,000 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas Life
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 40 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam
15 - 40 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu JobsGO Recruit
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty cổ phần Tasco Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty cổ phần Tasco Pro Company
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Chailease International Leasing Co., Ltd. (Head Office) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Chailease International Leasing Co., Ltd. (Head Office)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 21 Triệu Công Ty TNHH Bảo Hiểm Nhân Thọ Prudential Việt Nam - Bộ Phận Hợp Tác Kinh Doanh
11 - 21 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công Ty TNHH BHTN Sun Life Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 30 Triệu Công Ty TNHH BHTN Sun Life Việt Nam
16 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH BẢO HIỂM NHÂN THỌ CATHAY - VIỆT NAM
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Tư vấn bảo hiểm Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ FWD Việt Nam
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm