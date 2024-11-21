Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH INSPIRE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH INSPIRE HUB
Ngày đăng tuyển: 21/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/12/2024
CÔNG TY TNHH INSPIRE HUB

Sales Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Marketing Tại CÔNG TY TNHH INSPIRE HUB

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Trực tin nhắn Fanpage, website của Công ty, tư vấn các gói dịch vụ
- Hướng dẫn khách đi tham quan văn phòng, follow khách hàng và chốt khách
- Soạn thảo các văn bản, hợp đồng, báo giá, booking cho khách hàng
- Nhập liệu, lưu trữ và quản lý hồ sơ khách hàng
- Viết bài fanpage, thiết kế hình ảnh đơn giản
- Thiết kế profile, promotion,...
- Phối hợp, hỗ trợ quản lý tuyển dụng nhân viên theo nhu cầu
- Tìm kiếm và phối hợp với đối tác bên ngoài để xây dựng Marketing cho công ty
- Hỗ trợ tìm kiếm và mua các vật dụng cho công ty
- Hỗ trợ các Team khác tổ chức sự kiện trong công ty
- Hỗ trợ thực hiện các yêu cầu từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo giao tiếp bằng tiếng anh
- Yêu thích công việc tư vấn
- Có thể Tư vấn Khách hàng online ngoài giờ làm việc
- Có kinh nghiệm 6 tháng ở vị trí tương đương, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Kỹ năng multitask là một lợi thế
- Thành thạo các công cụ Microsoft Office
- Trung thực, chân thành, luôn có tinh thần học hỏi phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH INSPIRE HUB Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 3.000.000 VND – 5.000.000 VND + hoa hồng
- Môi trường co-working space năng động, sáng tạo
- Thưởng cá nhân nếu đặt mục tiêu - quý
- Đãi ngộ thưởng lễ, tết, lương tháng 13, 12 ngày phép trong năm
- Company Trip, sinh nhật nhân viên, ăn uống hàng tháng
- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INSPIRE HUB

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH INSPIRE HUB

CÔNG TY TNHH INSPIRE HUB

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 03 - 05, đường Nguyễn Cơ Thạch, Phường An Lợi Đông, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

