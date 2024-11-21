Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH INSPIRE HUB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

- Trực tin nhắn Fanpage, website của Công ty, tư vấn các gói dịch vụ

- Hướng dẫn khách đi tham quan văn phòng, follow khách hàng và chốt khách

- Soạn thảo các văn bản, hợp đồng, báo giá, booking cho khách hàng

- Nhập liệu, lưu trữ và quản lý hồ sơ khách hàng

- Viết bài fanpage, thiết kế hình ảnh đơn giản

- Thiết kế profile, promotion,...

- Phối hợp, hỗ trợ quản lý tuyển dụng nhân viên theo nhu cầu

- Tìm kiếm và phối hợp với đối tác bên ngoài để xây dựng Marketing cho công ty

- Hỗ trợ tìm kiếm và mua các vật dụng cho công ty

- Hỗ trợ các Team khác tổ chức sự kiện trong công ty

- Hỗ trợ thực hiện các yêu cầu từ quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo giao tiếp bằng tiếng anh

- Yêu thích công việc tư vấn

- Có thể Tư vấn Khách hàng online ngoài giờ làm việc

- Có kinh nghiệm 6 tháng ở vị trí tương đương, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

- Kỹ năng multitask là một lợi thế

- Thành thạo các công cụ Microsoft Office

- Trung thực, chân thành, luôn có tinh thần học hỏi phát triển bản thân.

Tại CÔNG TY TNHH INSPIRE HUB Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 3.000.000 VND – 5.000.000 VND + hoa hồng

- Môi trường co-working space năng động, sáng tạo

- Thưởng cá nhân nếu đặt mục tiêu - quý

- Đãi ngộ thưởng lễ, tết, lương tháng 13, 12 ngày phép trong năm

- Company Trip, sinh nhật nhân viên, ăn uống hàng tháng

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo Luật lao động hiện hành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH INSPIRE HUB

