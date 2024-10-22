Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu

Mức lương 7 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 45, Ngõ 196 đường Hồ Tùng Mậu, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 7 - 30 Triệu

- Dịch vụ tư vấn, chăm sóc khách hàng tiềm năng có nhu cầu về du lịch

- Quản lý các trang, kênh thông tin du lịch

- Phối hợp cùng Team để xây dựng thương hiệu công ty

- Kết hợp với các bộ phận khác trong công ty thực hiện các kế hoạch truyền thông sản phẩm, dịch vụ.

Với Mức Lương 7 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân

- Được hỗ trợ, hướng dẫn và training bài bản

- Ưu tiên tốt nghiệp đại học & cao đẳng các chuyên ngành du lịch, kinh tế

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, chăm sóc khách hàng là một lợi thế

- Kỹ năng giao tiếp, khả năng thuyết phục tốt, phong thái tự tin

- Chăm chỉ, nhiệt tình, cầu tiến trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng + doanh số (không giới hạn theo năng lực) + hỗ trợ + thưởng (ngày|tháng|quý)

- Review lương ngay lập tức bất cứ khi nào bạn sẵn sàng

- Được trải nghiệm du lịch những sản phẩm công ty quản lý

- Được tham gia miễn phí các buổi đào tạo bài bản chuyên nghiệp để nâng cao trình độ và giá trị của bản thân

- Môi trường làm việc trẻ trung, chế độ minh bạch, cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân

- Được đóng bảo hiểm theo Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Du Lịch Flamingo

