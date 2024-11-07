Tuyển Thiết kế đồ hoạ CÔNG TY TNHH PANIC BEAR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Thiết kế đồ hoạ

Thiết kế giao diện và trải nghiệm người dùng cho các sản phẩm Website, Web/ Mobile Application.

Phối hợp với các bộ phận khác để đảm bảo sản phẩm hoàn thiện về cả mặt thẩm mỹ và chức năng.

Nghiên cứu người dùng và tối ưu trải nghiệm của họ thông qua các giải pháp thiết kế.

Tạo prototype và wireframe cho các dự án, đảm bảo sự nhất quán và tính dễ sử dụng.

Yêu Cầu Công Việc

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế UX/UI.

Có đam mê với web/app design, có tư duy sáng tạo và khả năng giải quyết vấn đề tốt.

Kiến thức cập nhật về phần mềm thiết kế và công nghệ như Figma, Adobe Illustrator, Photoshop, CSS, HTML, iOS, Android và Design System.

Hiểu biết sâu về nguyên lý thiết kế và tâm lý người dùng.

Luôn luôn nắm bắt, cập nhật phong cách thiết kế mới trên thế giới.

Có kinh nghiệm làm việc với đội ngũ phát triển.

Có kinh nghiệm làm việc với các dự án thực tế.

Có khả năng vẽ tay, biết sử dụng các phần mềm như After effect, Spline, Blender.. là những điểm mạnh & lợi thế lớn.

Tại CÔNG TY TNHH PANIC BEAR Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: cạnh tranh cao (tuỳ thuộc vào kĩ năng và kinh nghiệm của ứng viên)

Môi trường sáng tạo: Làm việc tại Bearplus, bạn sẽ được đắm mình trong môi trường văn phòng hiện đại, trẻ trung, năng động và không ngừng đổi mới

Cơ hội phát triển: Được học hỏi và phát triển bản thân qua các dự án lớn, tiếp cận công nghệ và xu hướng thiết kế hiện đại.

Đam mê thiết kế: Bearplus là nơi nuôi dưỡng sự đam mê và sáng tạo không giới hạn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PANIC BEAR

