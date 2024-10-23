Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vận hành Thương mại điện tử Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 46 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Phối hợp cùng trưởng nhóm Livestream chuẩn bị kịch bản cho buổi livestream
Set up, vận hành livestream bán hàng (Live in-house, Live với KOC/Agency): thiết bị live, hỗ trợ host-live trong phiên livestream, set deal, mẫu,..
Liên hệ, đàm phán, booking các KOL, KOC phối hợp thực hiện hoạt động Livestream
Theo dõi & tổng hợp số liệu của Phiên livestream, đề xuất phương án tăng tương tác, doanh số
Thực hiện các công việc liên quan khi có yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình sáng, nhanh nhẹn, hoạt ngôn, xử lý tình huống tốt
Kinh nghiệm vận hành livestream t
Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc
Tinh thần ham học hỏi, không ngại khó
Liên tục nắm bắt xu hướng mới
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Từ 8.000.000 – 12.000.000đ. (Lương cứng + % Doanh số bán được)
Được đào tạo, có cơ hội phát triển trong lĩnh vực Marketing, ecommerce
Du lịch, thưởng hiệu quả, thưởng lễ Tết.
Bảo hiểm theo Luật Lao động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
