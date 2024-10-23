Tuyển Vận hành Thương mại điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Vận hành Thương mại điện tử Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Phối hợp cùng trưởng nhóm Livestream chuẩn bị kịch bản cho buổi livestream

Set up, vận hành livestream bán hàng (Live in-house, Live với KOC/Agency): thiết bị live, hỗ trợ host-live trong phiên livestream, set deal, mẫu,..

Liên hệ, đàm phán, booking các KOL, KOC phối hợp thực hiện hoạt động Livestream

Theo dõi & tổng hợp số liệu của Phiên livestream, đề xuất phương án tăng tương tác, doanh số

Thực hiện các công việc liên quan khi có yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình sáng, nhanh nhẹn, hoạt ngôn, xử lý tình huống tốt

Kinh nghiệm vận hành livestream t

Trung thực, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc

Tinh thần ham học hỏi, không ngại khó

Liên tục nắm bắt xu hướng mới

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Từ 8.000.000 – 12.000.000đ. (Lương cứng + % Doanh số bán được)

Được đào tạo, có cơ hội phát triển trong lĩnh vực Marketing, ecommerce

Du lịch, thưởng hiệu quả, thưởng lễ Tết.

Bảo hiểm theo Luật Lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ SEN CAPITAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin