Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO IMAP VIỆT NAM - CHI NHÁNH TÂN BÌNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số nhà 31 - 32 Lô 2 Khu Đô Thị Yên Hòa (ngõ 2 Trần Kim Xuyến ...), Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Video Editor

Thực hiện quay video giới thiệu sản phẩm của công ty, phóng sự giáo viên, học viên, các video dạng viral, video quảng cáo sản phẩm của công ty.

Thực hiện dựng hậu kỳ khi dự án cần đẩy nhanh tiến độ.

Phối hợp cùng Team lên ý tưởng kịch bản quay phim.

Luôn cập nhật và áp dụng kiến thức, xu hướng mới về social media marketing nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

Chỉnh sửa bản thiết kế phác thảo và đáp ứng yêu cầu về chi phí, thời gian và nguồn lực.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên Nam, có ít nhất 1 năm kinh nghiệm;

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Thiết kế mỹ thuật, đồ họa là lợi thế

Có khả năng tư duy sáng tạo, phân tích, có tầm nhìn

Có khả năng làm việc theo team hoặc độc lập.

Có kinh nghiệm dựng video trên Premiere. Ưu tiên ứng viên biết sử dụng thêm Au, Ae ...

Chủ động và làm việc có kế hoạch, và phối hợp làm việc nhóm

Quyền Lợi

Thu nhập hấp dẫn: lương cứng từ 9 - 12 triệu/tháng + phụ cấp + thưởng KPI, thu nhập từ 12-16 triệu/tháng

Được tham gia đào tạo, huấn luyện kỹ năng, kiến thức chuyên môn và các chương trình đào tạo nội bộ thường xuyên

Tham gia các hoạt động teambuilding, du lịch, happy lunch, happy hour,...

Môi trường làm việc trẻ, năng động. Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Tham gia BHXH, xét tăng lương định kỳ hàng năm.

Được tham gia học Tiếng Anh miễn phí khi trở thành nhân viên chính thức

Thời gian làm việc: 8h30 đến 18h00 Từ Thứ 2 đến Thứ 6

Cách Thức Ứng Tuyển

