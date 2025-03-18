Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện hệ video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty.
Quay chụp hình sản phẩm
Thiết kế, chỉnh sửa video có sẵn cho các chiến dịch marketing, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, ... trên các kênh online như Facebook, Tiktok.
Thực hiện triển khai các nội dung khác theo phân công của quản lý.
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 3 - 6 tháng kinh nghiệm edit video, có kinh nghiệm sử dụng capcut
Sẵn sàng học hỏi và làm việc độc lập, có khả năng làm việc dưới áp lực
Kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ dựng và biên tập video (Premiere, After Effects, Final Cut,...)
Chăm update xu hướng trend mới trên mạng xã hội
Khả năng xử lý khối lượng công việc đáp ứng deadline
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 8M - 15M + %hoa hồng
Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước
Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định
Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước
Thưởng lễ tết, lương tháng 13 theo quy định
Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty (2 lần/ 1 năm)
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Nhiều hoạt động văn hóa, câu lạc bộ (clb bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, tenis,...),
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL
