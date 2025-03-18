Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 352 Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch, lên ý tưởng thực hiện hệ video, hình ảnh sản phẩm dịch vụ...của công ty.

Quay chụp hình sản phẩm

Thiết kế, chỉnh sửa video có sẵn cho các chiến dịch marketing, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, ... trên các kênh online như Facebook, Tiktok.

Thực hiện triển khai các nội dung khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có từ 3 - 6 tháng kinh nghiệm edit video, có kinh nghiệm sử dụng capcut

Sẵn sàng học hỏi và làm việc độc lập, có khả năng làm việc dưới áp lực

Kinh nghiệm sử dụng thành thạo các công cụ dựng và biên tập video (Premiere, After Effects, Final Cut,...)

Chăm update xu hướng trend mới trên mạng xã hội

Khả năng xử lý khối lượng công việc đáp ứng deadline

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 8M - 15M + %hoa hồng

Thưởng lễ tết theo chế độ nhà nước

Tham gia BHYT, BHXH, BHTN theo đúng luật định

Hưởng ngày phép năm và Nghỉ lễ/ tết theo quy định của nhà nước

Thưởng lễ tết, lương tháng 13 theo quy định

Tham gia liên hoan, du lịch định kỳ hàng năm cùng công ty (2 lần/ 1 năm)

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động. Nhiều hoạt động văn hóa, câu lạc bộ (clb bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, tenis,...),

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PRINTSEL GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin