Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 47 Vũ Ngọc Phan, Láng Hạ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Sáng tạo ý tưởng, nội dung, kịch bản cho các video ngắn trên social media.

Quay, dựng video ngắn theo kế hoạch.

Quản lý, đăng tải, phân phối nội dung trên TikTok, FB REELS, YOUTUBE SHORT trong hệ sinh thái của THALIC.

Lập kế hoạch phát triển các chiến dịch media.

Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Biết cơ bản 4 kỹ năng: Lên ý tưởng - Làm kịch bản - Quay video cơ bản - Dựng video

Đã có kinh nghiệm sáng tạo nội dung Video ngắn trên Social media.

Tư duy sáng tạo tốt; Nhạy bén với các nội dung thịnh hành, xu hướng trên mạng xã hội.

Tinh thần làm việc Ổn định, không thường xuyên bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cá nhân, bên ngoài.

Các ứng viên chỉ có nhu cầu làm việc thời gian ngắn (dưới 6 tháng) KHÔNG phù hợp với chúng tôi.

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC QUỐC TẾ THALICEDU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng + Lương KPI + Thưởng + Phụ cấp (Gửi xe, điện thoại) + Chế độ (Sinh nhật, Lễ, Tết...).

Được tham gia MIỄN PHÍ các lớp học tại THALIC VOICE.

Liên tục có thưởng thành tích với hiệu quả công việc xuất sắc theo tháng, quý, năm. Thưởng theo các ngày lễ tết trong năm, chế độ lương tháng thứ 13.

Được hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động.

Tham gia các hoạt động nội bộ như Team building, Year end party, Sinh nhật...

Môi trường tích cực, giúp đỡ nhau cùng phát triển.

Được khuyến khích sáng tạo và hỗ trợ phát triển các ý tưởng mới. Cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Được làm việc cùng BTV, MC của VTV, VTC, VOV, QPVN...

