Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK3 - 22 Avenue Garden Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện edit các video trên các nền tảng truyền thông của doanh nghiệp: Tiktok, Facebook Reels, Youtube,..

Phối hợp cùng các bộ phận, phòng ban khác quay chụp đơn giản cho các hoạt động truyền thông của công ty.

Phối hợp với Team content, Team marketing, Team sản phẩm sản xuất video nhằm mục đích truyền thông

Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của công ty

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm dựng video cho lĩnh vực sách, giáo dục, self-help hoặc kinh doanh là lợi thế.

Hiểu về thuật toán TikTok/Facebook Reels để tối ưu video lên xu hướng.

Thành thạo Capcut, Pr, Pts

Kỹ năng quay dựng cơ bản bằng điện thoại hoặc máy ảnh.

Nắm bắt trend nhanh để sáng tạo nội dung phù hợp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng

Phụ cấp cơm trưa: 45.000 đồng/ngày đi làm

Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định pháp luật

Phép năm 12 ngày, thưởng theo quý, lương tháng 13 và thưởng theo doanh thu công ty (nếu có).

Thưởng các ngày Lễ , Tết, sinh nhật nhân viên, du lịch công ty

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đội ngũ đồng nghiệp đầy nhiệt huyết.

Thời gian làm việc sáng linh động từ 8h - 8h30, buổi chiều 17h - 17h30, nghỉ trưa 12h-13h30. Thứ 7 làm cách tuần, nghỉ CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

