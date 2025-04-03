Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/05/2025
Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: LK3

- 22 Avenue Garden Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện edit các video trên các nền tảng truyền thông của doanh nghiệp: Tiktok, Facebook Reels, Youtube,..
Phối hợp cùng các bộ phận, phòng ban khác quay chụp đơn giản cho các hoạt động truyền thông của công ty.
Phối hợp với Team content, Team marketing, Team sản phẩm sản xuất video nhằm mục đích truyền thông
Sáng tạo các nội dung video mới theo trend và định hướng của công ty

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm dựng video cho lĩnh vực sách, giáo dục, self-help hoặc kinh doanh là lợi thế.
Hiểu về thuật toán TikTok/Facebook Reels để tối ưu video lên xu hướng.
Thành thạo Capcut, Pr, Pts
Kỹ năng quay dựng cơ bản bằng điện thoại hoặc máy ảnh.
Nắm bắt trend nhanh để sáng tạo nội dung phù hợp.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 10.000.000 - 20.000.000 đồng/tháng
Phụ cấp cơm trưa: 45.000 đồng/ngày đi làm
Tham gia BHXH, BHYT theo đúng quy định pháp luật
Phép năm 12 ngày, thưởng theo quý, lương tháng 13 và thưởng theo doanh thu công ty (nếu có).
Thưởng các ngày Lễ , Tết, sinh nhật nhân viên, du lịch công ty
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, đội ngũ đồng nghiệp đầy nhiệt huyết.
Thời gian làm việc sáng linh động từ 8h - 8h30, buổi chiều 17h - 17h30, nghỉ trưa 12h-13h30. Thứ 7 làm cách tuần, nghỉ CN

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH BIZBOOKS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Căn LK3-22, ô đất TT6-3, Khu biệt thự Avenue Garden, Phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

