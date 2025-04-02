Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado
Ngày đăng tuyển: 02/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado

Mức lương
13 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 1, tòa V2 Home City, 177 Trung Kính, P. Yên Hoà, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 18 Triệu

Lên ý tưởng, triển khai kế hoạch sản xuất video theo order của các phòng ban và trưởng nhóm phân công
Thực hiện setup đèn, phụ kiện, concept và quay
Dựng và xử lý hậu kỳ video (hiệu ứng, kỹ xảo, âm thanh, text animation,…).
Thực hiện quay phim, chụp hình phục vụ các hoạt động công ty.
Chủ động học hỏi, cập nhật các xu hướng mới để nâng cao kỹ năng và kiến thức
Xử lý các công việc phát sinh khác theo sự phân công của trưởng nhóm.

Với Mức Lương 13 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam. Tuổi từ 20-35
Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên đã làm về mảng thời trang
Sử dụng thành thạo các phần mềm chỉnh sửa video như Adobe Premiere, After Effects, Davinci, Final Cut Pro...
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : Thỏa thuận theo năng lực
Môi trường làm việc năng động, cơ hội học hỏi, thăng tiến cao
Các chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định pháp luật
Xét đánh giá định kỳ 02 lần/ năm dựa trên đánh giá thành tích trong công việc.
Các phụ cấp điện thoại, xăng xe, tiền ăn, …
Lương tháng thứ 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh.
Quà tặng các ngày Lễ và các phúc lợi khác theo quy định Công ty (sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,…)
sinh nhật, hiếu hỉ,, ốm đau,…)
Cơ hội tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo phát triển/năm, (Training, coaching, e- learning…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sado

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Thái Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Ninh Bình

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

