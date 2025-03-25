Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 24 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Cắt, ghép, chỉnh sửa và hoàn thiện các video theo yêu cầu của từng dự án âm nhạc.

Thêm hiệu ứng hình ảnh, hiệu ứng chuyển cảnh, chữ viết, đồ họa và các yếu tố sáng tạo khác để nâng cao chất lượng video.

Tạo các video lyrics, visualizer, video behind-the-scenes và các loại video âm nhạc khác.

Upload, quản lý và lưu trữ các file video bản gốc (có thể chỉnh sửa được) và thành phẩm đã hoàn thiện trên các nền tảng lưu trữ chung của công ty một cách khoa học, có tổ chức, dễ dàng truy xuất, đảm bảo tính bảo mật.

Phối hợp với các phòng ban liên quan (Marketing và Designer) thực hiện đúng quy trình order, sản xuất, feedback - chỉnh sửa và bàn giao tài nguyên, đảm bảo tuân thủ thời hạn và các yêu cầu thẩm mỹ của dự án.

Hỗ trợ phòng Marketing xây dựng video hậu cảnh chứng minh quyền sở hữu các nội dung hình ảnh đã đăng tải lên kênh trong trường hợp cần thiết.

Thực hiện công tác R&D định kỳ, tìm hiểu các công nghệ sản xuất mới trên thị trường và đo lường tiềm năng áp dụng vào quy trình sản xuất của công ty.

Liên tục cập nhật và cải tiến các công nghệ đã và đang áp dụng để nâng cao chất lượng video.

Liên tục cập nhật các nội dung video âm nhạc mới trên thị trường và nền tảng kinh doanh để đóng góp các ý tưởng và sáng kiến cho đội ngũ Marketing.

Thành thạo sử dụng các phần mềm thiết kế After Effect, Photoshop, Illustrator, Motion và hiệu ứng kỹ xảo.

Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành Thiết kế Đồ họa, Truyền thông Đa phương tiện…

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trở lên ở các vị trí tương đương.

Có kiến thức về hình ảnh, bố cục, thẩm mỹ tốt.

Có tư duy sáng tạo, nhạy bén và khả năng nắm bắt các xu hướng mới là một điểm cộng.

Có tinh thần đồng đội, khả năng hợp tác tốt và tư duy giải quyết vấn đề tận gốc.

Kỷ luật, kiên trì, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Có tư duy bảo mật và ý thức kiểm soát các tài sản trí tuệ của công ty.

Có tinh thần ham học hỏi và thiện chí phát triển không ngừng trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương khởi điểm: 9.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ/ tháng

Phụ cấp ăn trưa: 900.000 VNĐ/ tháng

Hỗ trợ máy tính làm việc

Xét tăng lương 2 lần/ năm, thưởng lương tháng thứ 13, các dịp lễ tết…

Hưởng các quyền lợi theo quy định của Nhà nước (đóng BHYT, BHXH, BHTN)

Được hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định công ty: sinh nhật, ốm đau, hiếu hỉ.

Nghỉ phép 12 ngày/ năm, lễ, Tết theo quy định Nhà nước

Được tham gia các hoạt động Company Trip mỗi năm.

Môi trường trẻ trung, văn hóa cởi mở, thoải mái, chuyên nghiệp trong công việc.

Thời gian làm việc: 8h00 - 17h30 từ Thứ 2 đến Thứ 6 (nghỉ trưa từ 12h00 - 13h30).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN FOREST MUSIC GROUP

