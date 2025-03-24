Tuyển Video Editor Công ty TNHH Horus Productions làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu thương mại VOV Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hiểu rõ nhu cầu và chiến lược của công ty, lưu trữ tài nguyên, source để sản xuất video quảng cáo, thường xuyên biết cách tối ưu hóa nội dung video.

Thích tìm hiểu Youtube, liên tục cập nhật các tin tức hot, hiểu rõ toàn bộ quy trình sản xuất video ngắn, có khả năng tự lập kế hoạch và chỉnh sửa video ngắn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng phần mềm Adobe Premiere/After Effect

Có tư duy thẩm mỹ, bố cục, màu sắc, font chữ, phong cách phù hợp với ngành Game Mobile.

Yêu thích Game Mobile nhất là các thể loại Game bắn súng.

Ham học hỏi, có kỷ luật, sáng tạo, nỗ lực trong công việc

Tại Công ty TNHH Horus Productions Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8 - 12 triệu/tháng ( mức lương thỏa thuận theo năng lực)

Thưởng: Thưởng hiệu quả công việc, thưởng sáng tạo, ngày lễ tết, tháng lương thứ 13,...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cởi mở, hoà đồng, sáng tạo, năng động

Du lịch, nghỉ mát, team building,...hằng năm

Được cung cấp trang thiết bị làm việc hiện đại. Case xịn + 2 màn hình, server và các tài nguyên liên quan phục vụ công việc.

Nghỉ phép hưởng nguyên lương 12 ngày/ năm.

Được hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Horus Productions

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin