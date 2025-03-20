Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM
Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 21 Lê Văn Lương,Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 18 Triệu
Tham gia sản xuất nguyên liệu truyền thông, bao gồm QUAY & DỰNG các video review sản phẩm, phỏng vấn chuyên gia, sự kiện, quảng cáo TVC, phim ngắn,..
Tham gia xây dựng ý tưởng video cùng team truyền thông
Support thiết kế cơ bản để phục vụ cho thành phẩm (video)
Các công việc liên quan khác phù hợp với chuyên môn theo sự chỉ đạo của leader
Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Adobe Premiere, biết sửa temp After Effect, biết Photoshop( chỉnh sửa ảnh, cắt ghép cơ bản)
Biết sử dụng thành thạo các kĩ năng phần mềm làm Motion Amination cho các ấn phẩm truyền thông.
Biết quay và setup ánh sáng review, phỏng vấn, hiểu biết về các thiết bị quay phim ( sony, blackmagic, thiết bị thu âm, …)
Có tinh thần học hỏi cái mới để phục vụ công việc
Cẩn thận, chỉn chu trong công việc
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương 12.000.000-18.000.000tr/tháng
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc
Teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM
