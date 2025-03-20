Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 21 Lê Văn Lương,Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tham gia sản xuất nguyên liệu truyền thông, bao gồm QUAY & DỰNG các video review sản phẩm, phỏng vấn chuyên gia, sự kiện, quảng cáo TVC, phim ngắn,..
Tham gia xây dựng ý tưởng video cùng team truyền thông
Support thiết kế cơ bản để phục vụ cho thành phẩm (video)
Các công việc liên quan khác phù hợp với chuyên môn theo sự chỉ đạo của leader

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Adobe Premiere, biết sửa temp After Effect, biết Photoshop( chỉnh sửa ảnh, cắt ghép cơ bản)
Biết sử dụng thành thạo các kĩ năng phần mềm làm Motion Amination cho các ấn phẩm truyền thông.
Biết quay và setup ánh sáng review, phỏng vấn, hiểu biết về các thiết bị quay phim ( sony, blackmagic, thiết bị thu âm, …)
Có tinh thần học hỏi cái mới để phục vụ công việc
Cẩn thận, chỉn chu trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12.000.000-18.000.000tr/tháng
Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc
Teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: tòa nhà Imperia , 203 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân Hà Nội

