Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 21 Lê Văn Lương,Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

Tham gia sản xuất nguyên liệu truyền thông, bao gồm QUAY & DỰNG các video review sản phẩm, phỏng vấn chuyên gia, sự kiện, quảng cáo TVC, phim ngắn,..

Tham gia xây dựng ý tưởng video cùng team truyền thông

Support thiết kế cơ bản để phục vụ cho thành phẩm (video)

Các công việc liên quan khác phù hợp với chuyên môn theo sự chỉ đạo của leader

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo Adobe Premiere, biết sửa temp After Effect, biết Photoshop( chỉnh sửa ảnh, cắt ghép cơ bản)

Biết sử dụng thành thạo các kĩ năng phần mềm làm Motion Amination cho các ấn phẩm truyền thông.

Biết quay và setup ánh sáng review, phỏng vấn, hiểu biết về các thiết bị quay phim ( sony, blackmagic, thiết bị thu âm, …)

Có tinh thần học hỏi cái mới để phục vụ công việc

Cẩn thận, chỉn chu trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 12.000.000-18.000.000tr/tháng

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc

Teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM BỐ CHÍNH SAVITA VIỆT NAM

