Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 9 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Mức lương
6 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 125 Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 6 - 9 Triệu

Biên tập và sản xuất các video review phim đảm bảo chất lượng và sự nhất quán.
Chịu trách nhiệm tìm kiếm video theo định hướng nội dung của công ty.
Sử dụng công cụ AI để dịch và đồng bộ hóa phụ đề theo yêu cầu.
Kiểm duyệt và chỉnh sửa nội dung video theo các quy định của nền tảng.
Phối hợp với các bộ phận, phòng ban để đưa ra phương án tối ưu nhất

Với Mức Lương 6 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm
Thành thạo các công cụ biên tập video như Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, hoặc các công cụ tương đương.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc dưới áp lực cao.
Sáng tạo, năng động và có khả năng giải quyết vấn đề.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 6-8 triệu VNĐ/tháng (có thể thương lượng thêm dựa trên kinh nghiệm và năng lực) + phụ cấp ăn trưa + thưởng
Thu nhập:
Thưởng hiệu quả công việc: Chính sách thưởng hấp dẫn bao gồm thưởng tháng, thưởng quý, thưởng KPI và thưởng cuối năm dựa trên hiệu quả công việc.
Thưởng hiệu quả công việc:
Chế độ phúc lợi toàn diện:
Cơ hội phát triển sự nghiệp:
Chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và phúc lợi khác:
Cơ hội đóng góp vào các dự án chiến lược:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HQ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 125 Dương Quảng Hàm - Quan Hoa - Cầu Giấy - Hà Nội

