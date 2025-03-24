Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU
Mức lương
11 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 12, Tòa Hapulico Center Building, 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 11 - 13 Triệu
Làm video, cắt ghép các clip để tạo thành 1 clip hoàn chỉnh
Xây dựng các video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm của nhãn hàng
Sáng tạo các nội dung video mới theo định hướng của tổ chức
Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo yêu cầu của công ty
Phối hợp bộ phận Marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty
Với Mức Lương 11 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Photoshop, Capcut, Illustrator, InDesign, Flash, Adobe Premier, Deamweaver
Mạnh về style edit video xây dựng nhãn hàng
Có khả năng tư duy, logic về hình ảnh, video, âm thanh
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Video Editor hoặc tương tự từ 1 năm trở lên
Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng (10.000.000 – 13.000.000) + Phụ cấp - Trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn, mức lương phù hợp với năng lực của ứng viên
Lộ trình thăng tiến: Chuyên viên = > Media Leader
Đào tạo: Tham gia các khoá học nâng cao chuyên môn, các buổi đào tạo về sáng tạo trong truyền thông thương hiệu, tư duy xây dựng thương hiệu,...
Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03,.. tặng voucher mua sắm trên sàn TMĐT hàng tháng cho CBNV trên App.
Môi trường làm việc cởi mở, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân.
Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc.
Xét tăng lương 3 tháng/ lần vàtạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự lên các vị trí cao hơn như: Trưởng phòng, các vị trí cao hơn (Đem lại mức thu nhập tốt hơn).
Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định (tham gia BHXH, BHYT, BHTN), nghỉ 12 ngày phép năm, teambuilding, du lịch hàng năm, các chương trình teabreak chiều thứ 6 hàng tuần, sinh nhật hàng tháng và các sự kiện đặc biệt trong năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HEBELA TRADING TOÀN CẦU
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
