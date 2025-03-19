Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT NHẬT - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 15 Cổ Linh, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Xây dựng và phối hợp lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản quay video, chụp ảnh;

Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng - xử lý hậu kỳ video cho các nền tảng Website, Facebook, Tiktok,... của Công ty, đảm bảo nội dung hấp dẫn, thu hút;

Thiết kế hình ảnh, banner, poster, infographics phục vụ cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo;

Theo dõi xu hướng thiết kế video mới để sáng tạo nội dung bắt mắt, phù hợp với thị hiếu khách hàng;

Thực hiện các công việc được phân công từ Ban giám đốc và quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có khả năng quay video cơ bản, biết sử dụng máy quay là một lợi thế;

Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video: Adobe Premiere, After Effects, Capcut PC, Photoshop, Lightroom, hoặc những phần mềm cắt dựng, chỉnh sửa hình ảnh khác;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT NHẬT - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng bảo hiểm theo quy định của công ty, được hưởng lương tháng 13, thưởng lễ tết đầy đủ

Lương từ 8-12 triệu/ tháng mặt

Công ty hỗ trợ laptop

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT NHẬT - HÀ NỘI

