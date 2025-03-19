Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT NHẬT - HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT NHẬT - HÀ NỘI
- Hà Nội: 15 Cổ Linh, Long Biên, Quận Long Biên
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Xây dựng và phối hợp lên kế hoạch, ý tưởng, kịch bản quay video, chụp ảnh;
Thực hiện xử lý hình ảnh, dựng - xử lý hậu kỳ video cho các nền tảng Website, Facebook, Tiktok,... của Công ty, đảm bảo nội dung hấp dẫn, thu hút;
Thiết kế hình ảnh, banner, poster, infographics phục vụ cho các chiến dịch truyền thông, quảng cáo;
Theo dõi xu hướng thiết kế video mới để sáng tạo nội dung bắt mắt, phù hợp với thị hiếu khách hàng;
Thực hiện các công việc được phân công từ Ban giám đốc và quản lý trực tiếp.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có khả năng quay video cơ bản, biết sử dụng máy quay là một lợi thế;
Có khả năng sử dụng các phần mềm chỉnh sửa video: Adobe Premiere, After Effects, Capcut PC, Photoshop, Lightroom, hoặc những phần mềm cắt dựng, chỉnh sửa hình ảnh khác;
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT NHẬT - HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 8-12 triệu/ tháng mặt
Công ty hỗ trợ laptop
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VIỆT NHẬT - HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
