Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ IGC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tháp B, Tòa nhà Central Point, 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor

Phụ trách dựng phim cho các dự án khách hàng: phim doanh nghiệp, phim quảng cáo, phim sản phẩm, tiktok,...

Phụ trách dựng phim cho các dự án nội bộ của công ty

Yêu Cầu Công Việc

Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên cho tạo dựng video như: Adobe Premiere (hoặc Davinci,…)

Sử dụng cơ bản phần mềm tạo hiệu ứng như: After Effects, ...

Sử dụng cơ bản các phần mềm xử lý âm thanh như: Audition, …

Biết tìm nguyên liệu phục vụ dựng phim: video footage, âm nhạc, template, ...

Biết chỉnh màu cơ bản cho video

Tư duy thẩm mỹ về màu sắc, hiệu ứng, hình ảnh,..tốt, đảm bảo được chất lượng video cho mỗi dự án được giao. (được đào tạo thêm về tư duy cho các dạng video).

Hiểu biết về xu hướng làm phim thương mại hiện nay và áp dụng hiệu quả trong việc lên ý tưởng, sáng tạo nội dung là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc teamwork

Có khả năng lead team cho một dự án được giao

Có trách nhiệm với công việc, chịu được áp lực deadline.

Quyền Lợi

Thu nhập: Upto 15triệu đồng/tháng + % hoa hồng dự án triển khai

Chính sách BHXH, BHYT và các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và của Công ty.

Thời gian làm việc: 8h30 - 18h00 (Nghỉ trưa 12h00 - 13h30). Từ thứ 2 - Thứ 6, Nghỉ thứ 7, CN.

Trang phục freestyle, cơ sở vật chất hiện đại, văn phòng xịn nhiều góc sống ảo tha hồ check in.

Được học hỏi, trau dồi kinh nghiệm từ các sếp, đồng nghiệp cực xịn, được chủ động ra quyết định và tự do đề xuất sáng kiến trong công việc.

Văn hóa tập trung vào phát triển tư duy, năng lực nhân viên, lấy con người làm cốt lõi.

Cách Thức Ứng Tuyển

