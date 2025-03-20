Tuyển Video Editor Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Mức lương
3 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 22 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Lên kế hoạch, ý tưởng và dựng những video ngắn về các tin tức hot, bắt trend,..
Liên tục cập nhật tin tức hot, update thông tin nhanh
Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng nhóm (nếu có)
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo
Thường xuyên theo dõi các tin tức hot
Khả năng tư duy nhanh nhẹn, học hỏi nhanh
Tính kiên trì, chịu khó, yêu thích công việc; tuân thủ kỷ luật
Ưu tiên các bạn sinh viên có nhu cầu học hỏi và gắn bó lâu dài.
Biết sử dụng AI là một lợi thế
Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng 2,5 -3 triệu/tháng (theo năng lực) + thưởng hiệu quả công việc
2,5 -3 triệu/tháng
Được đào tạo các kỹ năng từ đầu, cơ hội tiếp xúc và làm việc tại agency trên 15 năm
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Tham gia hoạt động ăn chơi định kỳ, du lịch và team building; nhận quà vào các dịp sinh nhật, lễ Tết
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
