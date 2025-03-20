Tuyển Video Editor Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22 Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Lên kế hoạch, ý tưởng và dựng những video ngắn về các tin tức hot, bắt trend,..

Liên tục cập nhật tin tức hot, update thông tin nhanh

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng nhóm (nếu có)

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo

Thường xuyên theo dõi các tin tức hot

Khả năng tư duy nhanh nhẹn, học hỏi nhanh

Tính kiên trì, chịu khó, yêu thích công việc; tuân thủ kỷ luật

Ưu tiên các bạn sinh viên có nhu cầu học hỏi và gắn bó lâu dài.

Biết sử dụng AI là một lợi thế

Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 2,5 -3 triệu/tháng (theo năng lực) + thưởng hiệu quả công việc

2,5 -3 triệu/tháng

Được đào tạo các kỹ năng từ đầu, cơ hội tiếp xúc và làm việc tại agency trên 15 năm

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Tham gia hoạt động ăn chơi định kỳ, du lịch và team building; nhận quà vào các dịp sinh nhật, lễ Tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phẩn MaxGroup

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin