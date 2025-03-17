Tuyển Video Editor Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Biên tập, dựng các Video giải trí, sáng tạo theo yêu cầu, tiêu chuẩn Công ty đưa ra
Được đào tạo kiến thức và kỹ năng sử dụng các phần mềm làm ảnh cũng như video: Premiere, After Effects, Photoshop, Adobe Audition, Cubase....
Được đào tạo kiến thức và kỹ năng để tạo ra một sản phẩm video hoàn chỉnh, chất lượng
Được đào tạo về thẩm mỹ, kiến thức về video cũng như các nền tảng video: Youtube, tiktok, facebook
Lộ trình: Học việc (1 tháng - 2 tháng ) - Thử việc (1 tháng - 2 tháng) - Chính thức
Thu nhập 8,000,000 -20,000,000đ (ko giới hạn, tùy theo năng lực)
Phụ cấp ăn trưa 875,000đ/tháng
PC đồng phục 4,000,000đ/năm

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu bằng cấp
Có khả năng sáng tạo, phát sinh ý tưởng hay
Trung thực, chăm chỉ, nguyên tắc.. Khuyến khích phát triển sự nghiệp cùng Công ty.
Yêu thích các nền tảng Tiktok, Youtube,...
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Không mất học phí, không mất bất kỳ một chi phí nào phát sinh
Hỗ trợ cơm trưa 35k/ngày, gửi xe hàng tháng
Được cung cấp máy móc, thiết bị hỗ trợ trong thời gian học việc
Quá trình học việc nếu phù hợp thì sẽ được tuyển dụng vào công ty làm việc.
Được kèm cặp 1:1 bởi các leader có chuyên môn cao
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Môi trường làm việc năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, kích thích sự phát triển cá nhân cao.
Đồng nghiệp, đội nhóm cởi mở, thân thiện, giúp đỡ nhau.
Điều kiện làm việc: Đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ công việc.
Môi trường văn minh, tích cực, nói không với các hoạt động tiêu cực, thiếu văn minh.
Làm việc trong môi trường quốc tế, trẻ trung năng động, tôn trọng sự phát triển.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt

Công ty TNHH Thương mại điện tử và Truyền thông đa phương tiện Đất Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 11 Galaxy 3, KĐT Ngân Hà, P.Vạn Phúc, Hà Đông, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

