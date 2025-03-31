Tuyển Video Editor Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tiếp nhận kịch bản từ team Content, dựng Media ( ảnh, video ) dựa trên tư liệu bàn giao từ team media quay chụp.

Đảm bảo tiêu chí công việc trong 2 yếu tố đúng và đủ: Đúng chất lượng team content cần và đủ số lượng team MKT cần

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm về lĩnh vực dựng video, short video ( gửi file job đã từng quay, chụp, thành tích trong cv)

CHỦ ĐỘNG, SÁNG TẠO và LUÔN BIẾT CẬP NHẬT XU HƯỚNG NGÀNH HÀNG, TRENDING TRÊN CÁC NỀN TẢNG

Tính cách nhóm DI: Hoạt bát, nhanh nhẹn, hướng ngoại, hoà đồng và CHỦ ĐỘNG trong công việc

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh, dựng và chỉnh sửa video: Capcut, Adobe Premiere. Adobe After Effects…

Tốt nghiệp các trường liên quan là lợi thế: MKT, Truyền thông, Báo chí, sân khấu điện ảnh….

Có kỹ năng dựng, quay short video bằng điện thoại, máy tính

Có nền tảng thẩm mỹ cao, tư duy sáng tạo đa dạng, chuyển tải ý tưởng tốt.

Có khả năng chịu được áp lực công việc cao, teamwork tốt.

CHỈN CHU, CẨN THẬN, CHỦ ĐỘNG trong công việc

Tại Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn theo năng lực: Lương cứng 10 - 15tr + thưởng KPI. Thu nhập 10 - 20tr

Thử việc 2 tháng. ( thời gian thử việc nhận 85% lương cứng).

Đóng bảo hiểm theo luật định BHXH, BHYT ( sau 2 tháng làm việc chính thức)

Tham gia team building, du lịch hàng năm…

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản xuất Thương mại GOYA

