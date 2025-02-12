Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 232, 234 Lê Hồng Phong, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh, Quận 5 - Miền Nam, Quận 5

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

– Thực hiện Quay, dựng Viral Clip, TVC, trailer về các sản phẩm, dịch vụ của Spa /Học viện đào tạo Spa

– Tham gia xây dựng ý tưởng hình ảnh và nội dung cho các dự án.

– Chỉnh sửa, cắt dán, lồng ghép video, âm thanh, hình ảnh.

– Phối hợp với các phòng ban làm các nhiệm vụ liên quan.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

– Thành thạo phần mềm quay dựng & các phần mềm hỗ trợ.

– Biết về Color Balance, Color Grading...

– Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, có kiến thức tốt về Adobe After Effect ......

– Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay phim.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

– Thu nhập: 15.000.000- 20.000.000 (Lương cứng: 13 – 16 triệu + phụ cấp + thưởng)

– Lương thưởng thỏa thuận theo năng lực.

– Được hưởng đầy đủ các chế độ Bảo hiểm theo luật lao động.

– Được hưởng đầy đủ các chính sách, phúc lợi theo quy định của công ty.

– Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

– Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm.

– Lộ trình đào tạo, cơ hội thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ADAM GROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.