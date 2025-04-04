Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH QHG MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH QHG MEDIA
Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Lô A8 A9, Golden City 6A, Lý Tự Trọng, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 6 - 20 Triệu
Cắt ghép, chỉnh sửa theo hình ảnh có sẵn.
Sản xuất video theo kịch bản cho các dự án.
Nắm bắt xu hướng, đề xuất cải tiến các phương pháp tối ưu để dựng video hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.
Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế để chỉnh sửa ảnh và edit video như Photoshop, Premiere, Capcut,…
Chăm chỉ, chịu khó, sáng tạo, ham học hỏi.
Tại CÔNG TY TNHH QHG MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: từ 6-20 triệu
Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của dự án
Được đào tạo chuyên môn bài bản
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,.....và các chế độ khác khi trở thành nhân viên chính thức
Teambuilding, du lịch định kỳ
Cung cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QHG MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
