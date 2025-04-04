Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH QHG MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH QHG MEDIA
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
CÔNG TY TNHH QHG MEDIA

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH QHG MEDIA

Mức lương
6 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
20 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Lô A8 A9, Golden City 6A, Lý Tự Trọng, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Cắt ghép, chỉnh sửa theo hình ảnh có sẵn.
Sản xuất video theo kịch bản cho các dự án.
Nắm bắt xu hướng, đề xuất cải tiến các phương pháp tối ưu để dựng video hiệu quả.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.
Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế để chỉnh sửa ảnh và edit video như Photoshop, Premiere, Capcut,…
Chăm chỉ, chịu khó, sáng tạo, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH QHG MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 6-20 triệu
Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của dự án
Được đào tạo chuyên môn bài bản
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,.....và các chế độ khác khi trở thành nhân viên chính thức
Teambuilding, du lịch định kỳ
Cung cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại
Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QHG MEDIA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH QHG MEDIA

CÔNG TY TNHH QHG MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 01, hẻm 09, ngõ 75, đường Lê Nin, thành phố Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

