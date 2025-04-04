Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH QHG MEDIA làm việc tại Nghệ An thu nhập 6 - 20 Triệu

Mức lương 6 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 20 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Lô A8 A9, Golden City 6A, Lý Tự Trọng, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 6 - 20 Triệu

Cắt ghép, chỉnh sửa theo hình ảnh có sẵn.

Sản xuất video theo kịch bản cho các dự án.

Nắm bắt xu hướng, đề xuất cải tiến các phương pháp tối ưu để dựng video hiệu quả.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 6 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Sử dụng tốt các phần mềm thiết kế để chỉnh sửa ảnh và edit video như Photoshop, Premiere, Capcut,…

Chăm chỉ, chịu khó, sáng tạo, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH QHG MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 6-20 triệu

Thưởng theo hiệu quả công việc và kết quả kinh doanh của dự án

Được đào tạo chuyên môn bài bản

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN,.....và các chế độ khác khi trở thành nhân viên chính thức

Teambuilding, du lịch định kỳ

Cung cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất đầy đủ và hiện đại

Làm việc trong môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QHG MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin