Tuyển Video Editor Công ty TNHH Volio Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 13 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Stellar Garden, 104 Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Dựng clip ads, trailer, viral, intro, outro marketing Game, App Mobile dạng Motion Graphic, Animation;

Phối hợp làm việc với bộ phận Marketing để lên concept về hình ảnh, video;

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Ứng viên có từ 6 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương;

Tốt nghiệp các trường: Đại học FPT, FPT Arena Multimedia, Arena Multimedia,... là một lợi thế;

Sử dụng được các phần mềm phổ biến: Adobe After Effect, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro;

Biết dùng Spine, Animate, Blender 3D là lợi thế;

Có tư duy thẩm mỹ, bố cục màu sắc tốt;

Sáng tạo và nhiều ý tưởng, có tinh thần chủ động tìm kiếm những phương pháp/kiến thức edit hiện đại;

Ưu tiên các ứng viên yêu thích & mong muốn làm việc lâu dài trong ngành Game Mobile;

Tinh thần trách nhiệm cao, trung thực và làm việc nghiêm túc;

Gửi kèm sản phẩm/ Portfolio khi ứng tuyển.

Tại Công ty TNHH Volio Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập tới 13 triệu;

Giờ làm việc 09h00 - 18h00;

Nghỉ phép 12 ngày/ năm;

Thưởng lương tháng 13, thưởng thành tích/ hiệu suất cuối quý, năm;

Review 6 tháng/ lần; tiêu chí xét duyệt tăng lương rõ ràng, được gửi trực tiếp để dễ dàng nắm bắt;

Đóng BHXH đầy đủ theo quy định nhà nước (Công ty đóng, không trích lương của NLĐ);

Cấp thiết bị làm việc mới, cấu hình cao (Desktop hoặc Laptop tuỳ yêu cầu của nhân sự);

Gửi xe, Cơm trưa, Nước ép hoa quả tươi miễn phí mỗi ngày;

Du lịch, Teambuilding, Sự kiện, Khám sức khỏe thường niên 100% ngân sách công ty chi trả (Không bắt buộc tham gia);

Thiết bị giải trí đa dạng tại văn phòng: Bida, Bóng bàn, PS4, Gameboard…;

Quà tặng các dịp lễ, tết, hoặc các dịp kỷ niệm năm làm việc, sinh nhật…

