Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: S2.10 Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Dựng & chỉnh sửa video theo yêu cầu phù hợp với youtube

Cắt ghép, thêm hiệu ứng, chỉnh sửa màu, xử lý âm thanh video

Phối hợp với team để tạo ra sản phẩm chất lượng cao

Đảm bảo tiến độ và chất lượng video theo yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Biết sử dụng các phần mềm như Canva, Capcut

Không yêu cầu nhiều kinh nghiệm

Có khả năng sáng tạo nội dung là một lợi thế

Trình độ tiếng anh cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8.000.000 - 10.000.000

Phụ cấp ăn trưa: 30.000 đ/ ngày

Được đào tạo khi nhận việc

Cấp máy tính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA

