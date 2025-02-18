Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: S2.10 Vinhome Ocean Park, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Dựng & chỉnh sửa video theo yêu cầu phù hợp với youtube
Cắt ghép, thêm hiệu ứng, chỉnh sửa màu, xử lý âm thanh video
Phối hợp với team để tạo ra sản phẩm chất lượng cao
Đảm bảo tiến độ và chất lượng video theo yêu cầu
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng các phần mềm như Canva, Capcut
Không yêu cầu nhiều kinh nghiệm
Có khả năng sáng tạo nội dung là một lợi thế
Trình độ tiếng anh cơ bản
Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8.000.000 - 10.000.000
Phụ cấp ăn trưa: 30.000 đ/ ngày
Được đào tạo khi nhận việc
Cấp máy tính
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIVESPO PHARMA
