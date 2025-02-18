Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Chung Cư CTM Tầng 4 căn 402 số 139 đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách dựng video theo yêu cầu của quản trị kênh (After Effects, PTS, AI)

Phối hợp chỉnh sửa ảnh - tối ưu tài nguyên để cho ra sản phẩm tốt nhất

Nghiên cứu thị trường và các xu hướng mới của đối thủ trên nền tảng.

Lên ý tưởng và phối hợp với các bộ phận khác thực hiện công việc hiệu quả nhất.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Sử dụng cơ bản các phần mềm Photoshop, Premiere, After Effect

Nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Ưu tiên các bạn quanh khu vực Cầu Giấy

Sáng tạo, năng động và tự tin

Có kinh nghiệm làm việc các vị trí tương đương là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận thêm theo năng lực.

Thưởng lễ tết + Du lịch, team building.

Trang bị đầy đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ công việc;

Môi trường làm việc trẻ trung, có cơ hội để phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ABO GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin