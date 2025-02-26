Tuyển Video Editor Winter Wolf - IEC Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Tuyển Video Editor Winter Wolf - IEC Games làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Winter Wolf - IEC Games
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Winter Wolf - IEC Games

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại Winter Wolf - IEC Games

Mức lương
18 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25T1 Hoàng Đạo Thuý, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

Phối hợp cùng bộ phận Marketing để lên ý tưởng, dựng
Biên tập các các video quảng cáo và trailer các sản phẩm game di động
Tham gia vào quá trình đánh giá và phân tích hiệu quả video để lên kế hoạch và ý tưởng tối ưu video quảng cáo.

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chăm chỉ, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc;
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế và chỉnh sửa video: After Effect, Adobe Premiere, Photoshop, Illustrator,...;
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương ít nhất 1 năm;
Thành thạo Animation là một lợi thế;
Biết sử dụng Spine, Unity là một lợi thế;
Biết thiết kế đồ họa là một lợi thế;
Yêu thích game là lợi thế.

Tại Winter Wolf - IEC Games Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 18.000.000 VND - 25.000.000 VND;
Thưởng cuối năm cố định: 02 (hai) tháng lương;
Thưởng hiệu quả kinh doanh năm: theo doanh thu sản phẩm từ 1 tháng ->> n tháng lương lương (không giới hạn) tùy theo khả năng đóng góp và vai trò dự án. Tổng thu nhập từ 15 - 20+ tháng lương/năm;
Phụ cấp ăn trưa, gửi xe;
Trợ cấp 10 triệu/năm chi phí tập gym, dance, bơi lội....;
Tài trợ chi phí học và thi bằng lái xe ô tô;
Trợ cấp tiền thi chứng chỉ IELTS;
Làm việc trong môi trường làm việc trẻ trung, năng động, hiện đại;
Làm việc 5 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến thứ 6; được nghỉ T7, CN;
Xét tăng lương hàng năm;
Du lịch nước ngoài ít nhất 1 lần mỗi năm;
Tham gia các hoạt động du lịch trong nước 4- 5 lần/năm cùng công ty;
Hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Winter Wolf - IEC Games

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Winter Wolf - IEC Games

Winter Wolf - IEC Games

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

