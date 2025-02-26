Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 26 Bích Câu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

- Dịch vụ: Phẫu thuật thẩm mỹ

- Phụ trách dựng phim và phối hợp với các bộ phận liên quan, biên tập nội dung Video phục vụ cho hoạt động truyền thông, giới thiệu sản phẩm trên channel online: Facebook,Tiktok

- Nghiên cứu, cập nhật thường xuyên xu hướng của các dạng video.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên ngành Media hoặc ứng viên đã học qua các khóa đào tạo dựng phim, Multimedia;

- Có kinh nghiệm vị trí làm ở vị trí tương tự (Video Editor) từ 6 tháng trở lên;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm như: Adobe Premiere, After Effect, Photoshop…

- Thực hiện công việc đã được phân công đúng tiến độ, chất lượng đề ra.

- Chủ động, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

- Có tính kỷ luật, trách nhiệm cao cùng tinh thần cầu thị, cầu tiến.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 12 - 18 triệu đồng/ tháng + hoa hồng+ Phụ cấp ăn trưa 20k/buổi + gửi xe + Thưởng

- Được hưởng mọi quyền lợi của người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ phép năm….)

- Được đào tạo chuyên môn bài bản

- Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, du lịch, teambuilding,...

- Môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng

- Phỏng vấn đi làm luôn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin