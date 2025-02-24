Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 83 A2 Khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh để đăng trên các kênh TikTok, Facebook, Youtube, website,
Quay và dựng, xử lý, biên tập video quảng cáo theo kịch bản (Video TikTok, Video giới thiệu sản phẩm, Clip virus, ...)
Tìm tài liệu và dựng sẵn nội dung clip
Sáng tạo các nội dung video mới theo xu hướng và định hướng của lãnh đạo công ty
Thiết kế sản phẩm phục vụ quảng cáo trực tuyến và các kênh truyền thông: banner, ảnh bìa.
Quay phim, chụp ảnh các hoạt động của Công ty
Tham gia cùng nhóm xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng tự lên ý tưởng thiết kế, dựng phim, chỉnh sửa video
Tư duy tốt về hiệu ứng, kỹ năng hưng phấn tăng cường cho video.
Am hiểu và sử dụng các hình ảnh được chụp và quay phim của các thiết bị quay phim một cách rộng rãi
Sử dụng các phần mềm Adobe Photoshop, Lightroom và các phần mềm chỉnh sửa Retouch image
Sử dụng thành phần mềm Adobe Premiere, Adobe After Effect, Capcut Pro
Nền tảng thẩm mỹ tốt; Khả năng sáng tạo tư duy,

Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị quay chụp, PC.
Lương thưởng: 9.000.000 - 12.000.000 VNĐ/tháng.
Tham gia và ảnh hưởng đầy đủ bệnh tật theo quy định của Pháp luật khi trở thành thành viên chính thức của công ty.
Đánh giá điều chỉnh tăng lương 1 - 2 lần/năm.
Chế độ phúc lợi công ty: du lịch, sinh nhật hàng tháng, lễ tết, teambuilding,...
Ứng viên Việt tuyển có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, thân thiện, công bằng.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp cao.
Chính sách đào tạo theo Quy chế của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH PRENOFA VIỆT NAM

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Số 2, Ngách 5, Ngõ 106 Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

