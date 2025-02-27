Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sử dụng thiết bị quay có sẵn của công ty (các công cụ, phần mềm) dựng video ngắn, video marketing, video khách hàng, video thương hiệu… theo yêu cầu.

Phối hợp với phòng nội dung/đối tác sản xuất video TVC/Quảng cáo cho các sản phẩm/dịch vụ của Công ty.

Quay/ dựng video theo yêu cầu bằng điện thoại.

Đáp ứng đúng deadline theo kế hoạch, yêu cầu của Công ty.

Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý.

Báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất với cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành quay phim, báo chí, truyền hình hoặc các chuyên ngành có liên quan

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về chụp ảnh, quay, dựng phim.

Ưu tiên có kinh nghiệm dựng phim các mảng Phòng khám, Spa, thẩm mỹ làm đẹp, thời trang…

Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, có kiến thức tốt về Adobe After Effect. Biết sử dụng phần mềm Edius, Capcut…và một số phần mềm hỗ trợ tương tự.

Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay dựng.

Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp ăn + Vé xe + Thưởng KPI + Thưởng khác nếu có

BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm, thưởng hiệu suất công việc hàng tháng.

Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập…

Được đào tạo thường xuyên, được tạo điều kiện phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến trong công việc.

Công ty cấp máy tính, công cụ làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin