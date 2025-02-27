Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Video Editor HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Video Editor

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Thanh Xuân

- Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Sử dụng thiết bị quay có sẵn của công ty (các công cụ, phần mềm) dựng video ngắn, video marketing, video khách hàng, video thương hiệu… theo yêu cầu.
Phối hợp với phòng nội dung/đối tác sản xuất video TVC/Quảng cáo cho các sản phẩm/dịch vụ của Công ty.
Quay/ dựng video theo yêu cầu bằng điện thoại.
Đáp ứng đúng deadline theo kế hoạch, yêu cầu của Công ty.
Thực hiện các công việc khác liên quan đến chuyên môn theo yêu cầu của cấp quản lý.
Báo cáo theo định kỳ hoặc đột xuất với cấp trên

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành quay phim, báo chí, truyền hình hoặc các chuyên ngành có liên quan
Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm về chụp ảnh, quay, dựng phim.
Ưu tiên có kinh nghiệm dựng phim các mảng Phòng khám, Spa, thẩm mỹ làm đẹp, thời trang…
Sử dụng thành thạo một số phần mềm như Adobe Photoshop, Adobe Premiere, có kiến thức tốt về Adobe After Effect. Biết sử dụng phần mềm Edius, Capcut…và một số phần mềm hỗ trợ tương tự.
Có kiến thức về kỹ thuật hình ảnh, ánh sáng, am hiểu về các thiết bị quay dựng.

Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247 Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp ăn + Vé xe + Thưởng KPI + Thưởng khác nếu có
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm, thưởng hiệu suất công việc hàng tháng.
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập…
Được đào tạo thường xuyên, được tạo điều kiện phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến trong công việc.
Công ty cấp máy tính, công cụ làm việc đầy đủ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

HỘ KINH DOANH THẨM MỸ DA LIỄU 247

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3, số 415, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-video-editor-thu-nhap-12-14-5-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job324785
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian
Tuyển Video Editor Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2 USD
Crossian
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 900 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
Công Ty CỔ PHẦN THỰC PHẨM CAO CẤP NAM THÁI
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN THẨM MỸ SIAM THAILAND
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu
Công ty cổ phần phát triển công nghệ Pantado
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 30 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Star Fashion Company Ltd.
Tuyển Designer Star Fashion Company Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Star Fashion Company Ltd.
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Giải pháp VietIS
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY TNHH DUDU VIỆT NAM
Hạn nộp: 21/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN IKAME GLOBAL
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 36 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Crossian
Tuyển Video Editor Crossian làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 2 USD
Crossian
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 900 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG BODHI
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN YEAH1 Pro Company
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG AN ĐẠT
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 36 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 15 Triệu
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 21/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Video Editor XGame làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu XGame
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ RIKAI
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ XGAME
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 1 USD CÔNG TY TNHH METADATA SOLUTIONS
1 - 1 USD Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH D.Ragoon làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty TNHH D.Ragoon
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH KATABA VIỆT NAM
8 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG HALOTIMES
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Y Dược Khánh Linh làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Y Dược Khánh Linh
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Line Century làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Line Century
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ SUGA
7 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
10 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD CÔNG TY CỔ PHẦN BLACKGEMS GLOBAL
Tới 1 USD Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH RIKKEI EDUCATION
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần ETP Connect làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần ETP Connect
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công ty Cổ phần INFINITY TECHNOLOGY GLOBAL
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH BraveZone làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu Công ty TNHH BraveZone
Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Khai Tâm làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển giáo dục Khai Tâm
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Dịch vụ công nghệ TP
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ ĐỊA ỐC MGV
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu Công ty TNHH Phân Phối Phát Việt
13 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA
11 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor Công ty cổ phần HIGAME làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty cổ phần HIGAME
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP KIM THÀNH
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Video Editor Công ty Cổ phần Titan Global làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Titan Global
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH PURE IMAGINATION
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC AMERICAN STUDY
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP NMB
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 12 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG GODA
11 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm