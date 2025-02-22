Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM HOÀNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM HOÀNG MINH
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Kim giang, Định Công, Nguyễn xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Dựng video/clip hoàn chỉnh theo kịch bản và tài nguyên có sẵn.
Biên tập, chỉnh sửa, thêm hiệu ứng, âm thanh cho video theo yêu cầu nội dung.
Quay và dựng video cơ bản cho marketing, talkshow, podcast, bài giảng.
Hỗ trợ chụp ảnh sản phẩm hoặc hình ảnh phục vụ truyền thông.
Quản lý, lưu trữ kho tài nguyên hình ảnh, video.
Phối hợp với đội ngũ nội dung, marketing đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực quay dựng, biên tập video.
Kỹ năng chuyên môn:Thành thạo Adobe Premiere, After Effects, CapCut (biết Photoshop, Lightroom là lợi thế).
Có khả năng tự quay và dựng video, vận hành máy quay, máy ảnh, gimbal, ánh sáng studio.
Thái độ làm việc:Sáng tạo, cẩn thận, trách nhiệm.
Làm việc độc lập hoặc nhóm, đáp ứng deadline tốt.
Ham học hỏi, chủ động.
Gửi CV kèm portfolio hoặc link sản phẩm đã thực hiện (nếu có).
Địa điểm làm việc: Hà Nội: KĐT Mới Đại Kim, Hoàng Mai. (FULLTIME)
Kỹ năng chuyên môn:Thành thạo Adobe Premiere, After Effects, CapCut (biết Photoshop, Lightroom là lợi thế).
Có khả năng tự quay và dựng video, vận hành máy quay, máy ảnh, gimbal, ánh sáng studio.
Thái độ làm việc:Sáng tạo, cẩn thận, trách nhiệm.
Làm việc độc lập hoặc nhóm, đáp ứng deadline tốt.
Ham học hỏi, chủ động.
Gửi CV kèm portfolio hoặc link sản phẩm đã thực hiện (nếu có).
Địa điểm làm việc: Hà Nội: KĐT Mới Đại Kim, Hoàng Mai. (FULLTIME)
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM HOÀNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 10.000.000 - 15 triệu/tháng (theo năng lực) + Thưởng hiệu quả.
Đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, thưởng Lễ Tết, thưởng kinh doanh.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Tham gia teambuilding, du lịch, đào tạo chuyên môn.
Đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, thưởng Lễ Tết, thưởng kinh doanh.
Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều cơ hội phát triển.
Tham gia teambuilding, du lịch, đào tạo chuyên môn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM HOÀNG MINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI