Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM HOÀNG MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Mức lương 10 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Kim giang, Định Công, Nguyễn xiển, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Dựng video/clip hoàn chỉnh theo kịch bản và tài nguyên có sẵn.

Biên tập, chỉnh sửa, thêm hiệu ứng, âm thanh cho video theo yêu cầu nội dung.

Quay và dựng video cơ bản cho marketing, talkshow, podcast, bài giảng.

Hỗ trợ chụp ảnh sản phẩm hoặc hình ảnh phục vụ truyền thông.

Quản lý, lưu trữ kho tài nguyên hình ảnh, video.

Phối hợp với đội ngũ nội dung, marketing đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 6 tháng trong lĩnh vực quay dựng, biên tập video.

Kỹ năng chuyên môn:Thành thạo Adobe Premiere, After Effects, CapCut (biết Photoshop, Lightroom là lợi thế).

Có khả năng tự quay và dựng video, vận hành máy quay, máy ảnh, gimbal, ánh sáng studio.

Thái độ làm việc:Sáng tạo, cẩn thận, trách nhiệm.

Làm việc độc lập hoặc nhóm, đáp ứng deadline tốt.

Ham học hỏi, chủ động.

Gửi CV kèm portfolio hoặc link sản phẩm đã thực hiện (nếu có).

Địa điểm làm việc: Hà Nội: KĐT Mới Đại Kim, Hoàng Mai. (FULLTIME)

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM HOÀNG MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 10.000.000 - 15 triệu/tháng (theo năng lực) + Thưởng hiệu quả.

Đầy đủ chế độ: BHXH, BHYT, thưởng Lễ Tết, thưởng kinh doanh.

Môi trường làm việc thân thiện, năng động, nhiều cơ hội phát triển.

Tham gia teambuilding, du lịch, đào tạo chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU HÓA MỸ PHẨM HOÀNG MINH

