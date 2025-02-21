Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng các video trên các nền tảng như: Facebook, Instagram, Tiktok, Website...

Tham gia sản xuất ấn phẩm truyền thông nhằm đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing.

Định hướng nội dung và hình ảnh cho video.

Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.

Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh.

Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm Editor 6 tháng.

Ưu tiên đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục, du lịch

Tốt nghiệp CĐ/ĐH ưu tiên chuyên ngành liên quan

Trong độ tuổi 22-30

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY Thì Được Hưởng Những Gì

Vượt KPI thưởng thêm 50k/ 1 video.

Phụ cấp ăn trưa 20.000đ/ngày

Được đóng BHXH, BHYT sau khi lên làm việc chính thức.

200.000

Thưởng sinh nhật :

500.000

Mỗi tháng có 01 ngày nghỉ phép có lương

Lương tháng thứ 13

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định và hưởng nguyên lương

Thưởng các kỳ nghỉ lễ theo lịch quốc gia và các sự kiện đặc biệt

Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát định kỳ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY

