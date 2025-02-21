Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY

Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng các video trên các nền tảng như: Facebook, Instagram, Tiktok, Website...
Tham gia sản xuất ấn phẩm truyền thông nhằm đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing.
Định hướng nội dung và hình ảnh cho video.
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.
Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh.
Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm Editor 6 tháng.
Ưu tiên đã làm việc trong lĩnh vực giáo dục, du lịch
Tốt nghiệp CĐ/ĐH ưu tiên chuyên ngành liên quan
Trong độ tuổi 22-30
Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY Thì Được Hưởng Những Gì

Vượt KPI thưởng thêm 50k/ 1 video.
Phụ cấp ăn trưa 20.000đ/ngày
Được đóng BHXH, BHYT sau khi lên làm việc chính thức.
200.000
Thưởng sinh nhật :
500.000
Mỗi tháng có 01 ngày nghỉ phép có lương
Lương tháng thứ 13
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định và hưởng nguyên lương
Thưởng các kỳ nghỉ lễ theo lịch quốc gia và các sự kiện đặc biệt
Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát định kỳ của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: SH01, Tòa ICID Complex, Dương Nội, Hà Đông

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

