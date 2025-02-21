Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Dương Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xây dựng các video trên các nền tảng như: Facebook, Instagram, Tiktok, Website...
Tham gia sản xuất ấn phẩm truyền thông nhằm đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Marketing.
Định hướng nội dung và hình ảnh cho video.
Xây dựng các clip quảng cáo, clip Viral, video giới thiệu sản phẩm, mô tả sản phẩm.
Biên tập, chỉnh sửa, cắt ghép hình ảnh, âm thanh thành video hoàn chỉnh.
Phối hợp bộ phận marketing và các bộ phận liên quan xây dựng và phát triển hình ảnh công ty.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm Editor 6 tháng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY Thì Được Hưởng Những Gì
Vượt KPI thưởng thêm 50k/ 1 video.
Phụ cấp ăn trưa 20.000đ/ngày
Được đóng BHXH, BHYT sau khi lên làm việc chính thức.
200.000
Thưởng sinh nhật :
500.000
Mỗi tháng có 01 ngày nghỉ phép có lương
Lương tháng thứ 13
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ tết theo quy định và hưởng nguyên lương
Thưởng các kỳ nghỉ lễ theo lịch quốc gia và các sự kiện đặc biệt
Tham gia các hoạt động du lịch, nghỉ mát định kỳ của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ANH NGỮ QUỐC TẾ CAMKEY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
