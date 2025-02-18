Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 39 Lê Văn Lương, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Dựng các video quảng cáo sản phẩm, sự kiện của Công ty.

Chính sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video theo yêu cầu

Dựng & chỉnh sửa các video (từ những nguồn source khác nhau) với nội dung và định dạng phù hợp trên các nền tảng truyền thông đa phương tiện (facebook, tiktok,youtobe ..)

Phối hợp với các bộ phân và các team khác để nắm bắt và tạo dựng video có nội dung truyền tải thông điệp

Thực hiện các công việc liên quan, hỗ trợ khi cần thiết

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo những phần mềm dựng video như: Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve, v.v.

Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm trong lĩnh vực dựng video.

Biết cách sắp xếp thời gian, chủ động trong công việc.

Có khả năng chịu áp lực cao, kỹ năng giải quyết vấn đề.

Đảm bảo thời gian từng hạng mục theo kế hoạch

Quay chụp cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 13.000.000 - 16.000.000 VNĐ + Thưởng.

Lương tháng thứ 13 + thưởng năm.

Du lịch nghỉ mát theo chế độ của công ty trong nước hoặc nước ngoài.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung.

Đóng BHXH, BHYT sau thời gian thử việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ AESTHETIC SOLUTION DIỆP ANH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin