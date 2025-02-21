Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH GIF84 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, HN, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Sử dụng kỹ thuật cắt ghép, xử lý hậu kỳ, ánh sáng, âm thanh, hiệu ứng, kỹ xảo trên các phần mềm chuyên dụng để chính sửa/dựng video nội, ngoại thất, bất động sản theo yêu cầu của khách hàng nước ngoài (source có sẵn).

Phối hợp với bộ phận CSKH đảm bảo chất lượng, tiến độ giao sản phẩm cho khách.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Từ 1-2 năm kinh nghiệm làm video editor

Đã có kinh nghiệm chỉnh sửa các video bất động sản là lợi thế, nếu chưa có thể vào đào tạo thêm lĩnh vực này

Kỹ năng sử dụng phần mềm: Thành thạo phần mềm chỉnh sửa video như: Adobe Premiere, Final Cut, Adobe After Effect, hoặc các phần mềm tương tự;

Khác: Khả năng làm việc linh hoạt, đáp ứng được yêu cầu công việc và hoàn thành đúng hạn.

Tại CÔNG TY TNHH GIF84 Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh, trung bình từ 15 - 25tr/tháng (Bao gồm lương cứng và lương sản phẩm)

Hỗ trợ máy móc, trang thiết bị trong quá trình làm việc;

Phụ cấp ăn ca, sinh nhật, hiếu hỷ, lễ tết….;

Thưởng tháng lương thứ 13 hoặc 14 tùy thuộc tình hình Kinh doanh của Công ty;

Du lịch nghỉ mát theo chế độ của công ty hàng năm (max 3.000.000đ/người/năm);

Môi trường trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIF84

