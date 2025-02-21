Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: , Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kịch bản video theo nội dung/ chiến dịch theo định hướng công ty.

- Tìm nguyên liệu edit video, hoàn thành video

- Quay chụp cơ bản

- Xây kênh theo định hướng chiến lược của công ty.

- Ưu tiên biết sử dụng AI

- Phối hợp các phòng ban để đạt hiệu suất công việc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Quay chụp dựng cơ bản

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo, thân thiện, có nhiều điều kiện phát huy năng lực cá nhân.

- Thu nhập hấp dẫn: Lương cứng 8M - 10M( theo năng lực) + thưởng hiệu suất hình ảnh/ video xu hướng + KPI + chuyên cần + phụ cấp (Trung Bình 10M - 20M)

- Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐỨC PHÚ SÂM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.