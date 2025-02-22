Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH VIETRAP THĂNG LONG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 489 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Video Editor

Chụp ảnh sản phẩm, video sản phẩm chất lượng cao phục vụ cho mục đích quảng cáo, truyền thông.

Chỉnh sửa ảnh, video, tạo hiệu ứng, xử lý hậu kỳ để đảm bảo chất lượng hình ảnh, video chuyên nghiệp.

Phối hợp với bộ phận Marketing để lên ý tưởng, kịch bản chụp ảnh, quay video.

Quản lý và lưu trữ ảnh, video đã hoàn thành.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Nhiếp ảnh, Quay phim, hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chụp ảnh sản phẩm, quay phim sản phẩm.

Thành thạo các phần mềm chỉnh sửa ảnh (Photoshop, Lightroom...), video (Adobe Premiere Pro, Final Cut Pro, DaVinci Resolve...).

Có khả năng sử dụng thành thạo các loại máy ảnh, thiết bị quay phim chuyên nghiệp.

Có gu thẩm mỹ tốt, khả năng sáng tạo cao, nắm bắt xu hướng thị trường.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có trách nhiệm, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng giao tiếp tốt, chủ động trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH VIETRAP THĂNG LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VIETRAP THĂNG LONG

